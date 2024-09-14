中秋節麥當勞、漢堡王6大速食買1送1！必勝客199、三商巧福109元

中秋節吃膩月餅或烤肉，就靠速食優惠換換口味！麥當勞、漢堡王、肯德基、21世紀風味館都有買一送一，必勝客月亮圈圈披薩199元、三商巧福牛肉麵排骨飯也都109元，超值6大優惠一次整理告訴你。
📌麥當勞2024夏季優惠券「買一送一」倒數！大薯、6塊雞塊「加1元多一件」
麥當勞最新2024夏季優惠券最後倒數！即日起至9月17日中秋節，中杯可口可樂、蜂蜜紅茶(冰)、美式咖啡(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)共7款飲品都「買一送一」，最便宜38元就能喝到兩杯快樂水；經典大薯、6塊麥克雞塊、薯餅等熱銷點心「加1元多一件」；單人超爽大餐四件組101元起，任選麥香雞、麥香魚、或吉事漢堡，搭配4塊麥克雞塊＋小薯＋33元飲品，還另有雙人套餐優惠。
而麥當勞歡樂送優惠則是消費滿38元起，輸入優惠代碼「1FOR1」，爽吃10塊麥克雞塊、OREO冰炫風、勁辣香雞翅、蜂蜜紅茶(冰)也有「加1元多一件」優惠（4擇1）。提醒大家，恕不適用於餐廳及其他外送平台。中秋節不想吃烤肉、懶得出門也有速食外送優惠吃飽飽。
別忘了還有本週麥當勞APP全球版本週最新優惠券，9月15日前早餐單點「豬肉滿福堡加蛋送薯餅」，單點「大麥克」特價65元、單點「勁辣香雞翅」特價43元，購買超值全餐「免費送小薯」；9月13日至9月15日購買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」。以及回歸穩定供貨的麥當勞「辣味四盎司牛肉堡系列」也只販售至9月17日或售完為止，嗜辣控漢堡控快沖一波。
📌漢堡王：澎湃嗨吃優惠券10款「買一送一」！套餐下殺99元
漢堡王即日起至9月30日「澎湃嗨吃優惠券」中秋節也能吃，爽吃雞塊、辣薯球、洋蔥圈、薯條和可樂等多達10款「買一送一」、只要49元起，西部小華堡、經典脆雞堡等個人套餐才99元百元有找，銅板下午茶最便宜69元起、漢堡點心「1+1」69元自由選配超過28種好康組合，幫大家現省2114元爽吃到月底。
📌肯德基「買一送一」！7塊炸雞299元、7顆蛋撻220元
肯德基即日起至9月17日中秋節，5款點心包括脆薯、玉米濃湯都買一送一，雞塊更是「買4送4」；5款「蛋撻下午茶」77元起，爽吃4塊上校雞塊、或香酥脆薯(中)、或雙色轉轉QQ球，搭配原味蛋撻＋無糖綠茶(小)都只要77元；8款個人餐112元起，炸雞、雞塊、脆薯、蛋撻、可樂五件套組399元，27種好康組合，最高限省3060元。
炸雞控鎖定肯德基中秋優惠，9月適逢肯德基爺爺釋出生日神券大放送，7塊炸雞桶限定週末假日即日起至9月17日，優惠代碼「40337」爽吃「咔啦脆雞 x 7」特價299元，換算下來一塊炸雞只要43元有找。而且即日起至9月30日，全通路販售單點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」240元，套桶餐加點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」共7顆蛋撻下殺220元，超甜67折買法不藏私，幫大家連飯後甜點也準備好了。
📌拿坡里「5塊炸雞桶199、大披薩也199元」！雞塊買一送一
拿坡里週年慶大適逢中秋節放送！「拿坡里披薩・炸雞店」即日起至9月18日，無論外帶或內用，爽吃大披薩特價199元（原價369元），現省170元還能口味任選；而且5塊炸雞桶也199元（原價290元），立折91元也好划算。
而「拿坡里炸雞專賣店」即日起至9月18日，則有「脆皮戰斧綜合炸雞桶買一送一」特價399元（原價808元）！每桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」，相當於現省409元「炸雞下殺買5送5」；而「唰嘴無骨雞塊也買一送一」109元（原價218元），炸雞控真的不能再錯過。
📌21世紀風味館：5款「買一送一」！21香草烤半雞「第2件半價」
中秋節21世紀風味館「買一送一」優惠券吃起來，即日起至10月22日，雞肉洋蔥圈、時蔬雞汁飯、烤雞蓉玉米濃湯(大)等餐點都「買一送一」，21香草烤半雞、烤雞腿脆薯餐則是「第2件半價」；每週二、四還有燉飯小棒腿餐「買一送一」限定優惠。提醒大家，台大微風、21TOGO門市恕不適用；優惠不併用；以門市現貨為準，售完為止；foodpanda、UberEats等外送平台(包含外帶自取功能)不適用。
📌必勝客「大月亮圈圈」199元！聯名屋馬「月見五盎司菲力披薩」
中秋節必勝客「大月亮圈圈」驚喜回歸！會員獨家使用PK APP單點只要199元。今年中秋節必勝客還聯名台中「屋馬燒肉」，開吃「月見五盎司菲力披薩」，選用五盎司的厚切菲力牛搭配鮮彈干貝與月見切達白玉，特別加入秘傳日式果香燒肉醬，還添加了蘋果汁、檸檬汁的清新酸甜，不用跑台中也能吃到屋馬的滋味。
📌三商巧福9月優惠倒數！牛肉麵、排骨飯「特價109元」
三商巧福9月最新FUN價應援團活動，9月14日最後一天爽吃兩大招牌麵飯優惠，牛肉麵特價109元（原價165元）、排骨飯也特價109元（原價135元）！還有套餐「原汁牛肉麵＋青菜」特價145元、「紅燒排骨飯/麵＋超值杯飲料」只要135元，最後一天吃起來。
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麥當勞最新2024夏季優惠券最後倒數！即日起至9月17日中秋節，中杯可口可樂、蜂蜜紅茶(冰)、美式咖啡(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)共7款飲品都「買一送一」，最便宜38元就能喝到兩杯快樂水；經典大薯、6塊麥克雞塊、薯餅等熱銷點心「加1元多一件」；單人超爽大餐四件組101元起，任選麥香雞、麥香魚、或吉事漢堡，搭配4塊麥克雞塊＋小薯＋33元飲品，還另有雙人套餐優惠。
而麥當勞歡樂送優惠則是消費滿38元起，輸入優惠代碼「1FOR1」，爽吃10塊麥克雞塊、OREO冰炫風、勁辣香雞翅、蜂蜜紅茶(冰)也有「加1元多一件」優惠（4擇1）。提醒大家，恕不適用於餐廳及其他外送平台。中秋節不想吃烤肉、懶得出門也有速食外送優惠吃飽飽。
別忘了還有本週麥當勞APP全球版本週最新優惠券，9月15日前早餐單點「豬肉滿福堡加蛋送薯餅」，單點「大麥克」特價65元、單點「勁辣香雞翅」特價43元，購買超值全餐「免費送小薯」；9月13日至9月15日購買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」。以及回歸穩定供貨的麥當勞「辣味四盎司牛肉堡系列」也只販售至9月17日或售完為止，嗜辣控漢堡控快沖一波。
📌漢堡王：澎湃嗨吃優惠券10款「買一送一」！套餐下殺99元
漢堡王即日起至9月30日「澎湃嗨吃優惠券」中秋節也能吃，爽吃雞塊、辣薯球、洋蔥圈、薯條和可樂等多達10款「買一送一」、只要49元起，西部小華堡、經典脆雞堡等個人套餐才99元百元有找，銅板下午茶最便宜69元起、漢堡點心「1+1」69元自由選配超過28種好康組合，幫大家現省2114元爽吃到月底。
📌肯德基「買一送一」！7塊炸雞299元、7顆蛋撻220元
肯德基即日起至9月17日中秋節，5款點心包括脆薯、玉米濃湯都買一送一，雞塊更是「買4送4」；5款「蛋撻下午茶」77元起，爽吃4塊上校雞塊、或香酥脆薯(中)、或雙色轉轉QQ球，搭配原味蛋撻＋無糖綠茶(小)都只要77元；8款個人餐112元起，炸雞、雞塊、脆薯、蛋撻、可樂五件套組399元，27種好康組合，最高限省3060元。
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📌拿坡里「5塊炸雞桶199、大披薩也199元」！雞塊買一送一
拿坡里週年慶大適逢中秋節放送！「拿坡里披薩・炸雞店」即日起至9月18日，無論外帶或內用，爽吃大披薩特價199元（原價369元），現省170元還能口味任選；而且5塊炸雞桶也199元（原價290元），立折91元也好划算。
而「拿坡里炸雞專賣店」即日起至9月18日，則有「脆皮戰斧綜合炸雞桶買一送一」特價399元（原價808元）！每桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」，相當於現省409元「炸雞下殺買5送5」；而「唰嘴無骨雞塊也買一送一」109元（原價218元），炸雞控真的不能再錯過。
📌21世紀風味館：5款「買一送一」！21香草烤半雞「第2件半價」
中秋節21世紀風味館「買一送一」優惠券吃起來，即日起至10月22日，雞肉洋蔥圈、時蔬雞汁飯、烤雞蓉玉米濃湯(大)等餐點都「買一送一」，21香草烤半雞、烤雞腿脆薯餐則是「第2件半價」；每週二、四還有燉飯小棒腿餐「買一送一」限定優惠。提醒大家，台大微風、21TOGO門市恕不適用；優惠不併用；以門市現貨為準，售完為止；foodpanda、UberEats等外送平台(包含外帶自取功能)不適用。
📌必勝客「大月亮圈圈」199元！聯名屋馬「月見五盎司菲力披薩」
中秋節必勝客「大月亮圈圈」驚喜回歸！會員獨家使用PK APP單點只要199元。今年中秋節必勝客還聯名台中「屋馬燒肉」，開吃「月見五盎司菲力披薩」，選用五盎司的厚切菲力牛搭配鮮彈干貝與月見切達白玉，特別加入秘傳日式果香燒肉醬，還添加了蘋果汁、檸檬汁的清新酸甜，不用跑台中也能吃到屋馬的滋味。
📌三商巧福9月優惠倒數！牛肉麵、排骨飯「特價109元」
三商巧福9月最新FUN價應援團活動，9月14日最後一天爽吃兩大招牌麵飯優惠，牛肉麵特價109元（原價165元）、排骨飯也特價109元（原價135元）！還有套餐「原汁牛肉麵＋青菜」特價145元、「紅燒排骨飯/麵＋超值杯飲料」只要135元，最後一天吃起來。