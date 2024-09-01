9月麥當勞、肯德基5大速食買一送一！必勝客199元、達美樂買1送2

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▲肯德基開學優惠大補帖「買一送一」！蛋撻下午茶77元、個人餐112元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲摩斯漢堡9月新推秋饗和牛季，左起：松露起司和牛堡125元、超級大麥元氣和牛珍珠堡135元。（圖／摩斯漢堡提供）

▲摩斯漢堡台南首間車道店「台南北安店」正式開幕。（圖／摩斯漢堡提供）

▲21世紀風味館最新「買一送一」熟客券，21香草烤半雞「第2件半價」。（圖／翻攝自21風味館FB）

▲必勝客X台中屋馬燒肉「月見五盎司菲力披薩」、回歸「大月亮圈圈」。（圖／必勝客提供）

▲達美樂聯名乾杯燒肉居酒屋開吃「牛豚雙花燒肉披薩」。（圖／翻攝自達美樂FB）

9月麥當勞、肯德基、拿坡里、摩斯漢堡、21世紀風味館5大速食「買一送一」！中秋節必勝客大月亮圈圈披薩199元回歸；達美樂「買1送2」最後一天；漢堡王開學季「安格斯牛堡第二顆半價」、10塊雞塊59元。總共8家必吃速食優惠一次整理最划算。麥當勞最新2024夏季優惠券超狂「買一送一」，即日起至9月17日連續28天，中杯可口可樂、蜂蜜紅茶(冰)、中杯檸檬風味紅茶(冰)及McCafé系列的經典美式咖啡(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)，共7款人氣飲料「買一送一」；大家最愛的經典大薯、6塊麥克雞塊、薯餅等熱銷點心，全都「加1元多一件」；歡樂送優惠消費滿38元起，輸入優惠代碼「1FOR1」，爽吃10塊麥克雞塊、OREO冰炫風、勁辣香雞翅、蜂蜜紅茶(冰)也有「加1元多一件」優惠（4擇1）。還有單人超爽大餐四件組101元起，划算爽吃麥香雞、麥香魚、還有吉事漢堡（任選）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋33元飲品；勁辣雞腿堡、大麥克、或是雙層牛肉吉事堡（任選）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋勁辣香雞翅（一份兩塊）＋33元飲品，五件組才159元，超值吃到9月中。肯德基「買一送一」開學優惠大補帖，即日起至9月17日，5款點心包括脆薯、玉米濃湯都半價，雞塊更是「買4送4」；5款超值蛋撻下午茶77元起，爽吃4塊上校雞塊、或香酥脆薯(中)、或雙色轉轉QQ球，搭配原味蛋撻＋無糖綠茶(小)都只要77元；8款個人餐112元起，炸雞、雞塊、脆薯、蛋撻、可樂五件套組399元，27種好康組合，最高限省3060元。拿坡里開學季應援優惠，拿坡里炸雞專賣店即日起至9月18日，爽吃脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一送一」只要399元（原價808元），每桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」，相當於現省409元、炸雞一塊40元就開動。偷偷說，脆皮戰斧雞腿可是連腿排大雞腿現點現炸，微辣口味好酥脆，義式炸雞還有辣味和原味可選。另外「唰嘴無骨雞塊」也是「買一送一」半價109元吃兩份（原價218元）。隱藏優惠再挖出！「脆皮戰斧綜合炸雞桶買一送一」結帳使用全支付還可享10%回饋，每筆回饋最高40元；三商i美食卡會員更有獨家限定優惠，會員憑APP至拿坡里炸雞專賣店，使用3點領取優惠券，享脆皮戰斧綜合炸雞桶「現折10元」只要389元，等同下殺4.8折。即日起至9月15日開放領券，兌換期限至2024年9月18日。摩斯漢堡9月新推秋饗和牛季，明起開吃松露起司和牛堡、超級大麥元氣和牛珍珠堡、巧克力米派、豚汁蔬菜湯等新菜；9月2日至10月15日，點購期間限定雙人分享餐，或購買松露起司和牛堡、超級大麥元氣和牛珍珠堡任一新品，搭配套餐，並登錄發票還可參加抽獎，有機會贏得最大獎「萬元摩斯卡」、摩斯金點100點、日本A5和牛禮盒等好禮，中獎名單將於10月31日公告在官網。開學季MOS各式點心網路優惠券釋出！即日起至9月30日，「摩斯雞塊配摩斯蒟蒻冰紅茶」99元、「薯條及大杯可樂｣79元、「北海道可樂餅配大杯冰紅茶」69元、「方塊薯餅配大杯冰紅茶」69元、大杯摩斯咖啡兩杯90元、中杯拿鐵咖啡兩杯100元。摩斯漢堡軍人節優惠，9月3日凡持軍人證、福利證、或著軍人服裝到摩斯漢堡門市消費，即享9折優惠。慶祝台南首間車道店摩斯漢堡台南北安店正式開幕，即日起至9月30日，蜂蜜檸檬風味與葡萄風味蒟蒻禮盒「買一送一」優惠！即日起至9月16日，加入台南北安店Line好友現領即享好康優惠券，大杯冰紅茶「現折15元」乙張、「超級大麥薑燒珍珠堡與中杯冰紅茶」優惠價89元、「黃金塔塔鱈魚堡與大杯冰紅茶」優惠價79元、「薯條與大杯冰紅茶」優惠價43元；消費滿額還能集點換贈品。開學季別錯過21世紀風味館「買一送一」優惠券，即日起至10月22，雞肉洋蔥圈、時蔬雞汁飯、紫玉Q藷(小)、烤雞蓉玉米濃湯(大)都「買一送一」，21香草烤半雞、烤雞腿脆薯餐都是「第2件半價」；每週二、四還有燉飯小棒腿餐「買一送一」限定優惠。提醒大家，台大微風、21TOGO門市恕不適用；優惠不併用；以門市現貨為準，售完為止；foodpanda、UberEats等外送平台(包含外帶自取功能)不適用。中秋節必勝客回歸去年瘋狂洗版的「大月亮圈圈」，PK APP開搶單點只要199元。聯名台中「屋馬燒肉」開吃「月見五盎司菲力披薩」，選用五盎司的厚切菲力牛搭配鮮彈干貝與月見切達白玉，特別加入秘傳日式果香燒肉醬，還添加了蘋果汁、檸檬汁的清新酸甜，完美還原屋馬燒肉招牌風味！全台300店必勝客9月9日前外帶單點特價459元，搭配副食套餐價599元，「中秋套餐」則是888元起；還有個人獨享「菲力干貝奢華獨饗套餐盒」，搭配黃金薯瓣、黃金雞軟骨、巧克力QQ球才249元，限量10000組手刀開搶。達美樂本週披薩「買1送2」399元超殺優惠，今9月1日最後一天要把握，買「小披薩」送「小披薩」再送「大可樂」，包括金鑽夏威夷、龍蝦舞沙拉、海鮮四喜和BBQ雞肉共15種以上口味可以任選，有夠划算。中秋節達美樂也重磅聯名「乾杯燒肉居酒屋」爽吃「牛豚雙花燒肉披薩」，同時享受乾杯豬五花、牛五花，總重量超過7盎司​，還搭配台灣在地食材及乾杯秘製燒肉醬​。漢堡王即日起至9月9日開學季優惠，開吃安格斯牛堡「第2顆半價」，370度大火炙燒進口100%無人工添加的安格斯純牛肉，厚度相較一般牛肉堡三倍厚；臨櫃點餐或官網預訂自取，點選勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡三種口味都有優惠，任選2款特價218元。官網外送與外送平台不適用此活動。即日起至9月23日還加碼推出期間限定「銅板價雞塊餐」，10塊雞塊只要優惠價59元（原價109元），現省50元、等同於下殺5.4折，堪稱史上最優惠。