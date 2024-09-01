拿坡里炸雞買5送5！無骨雞塊「買一送一」　漢堡王牛堡第二顆半價

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲拿坡里炸雞專賣店脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一送一」399元。​​​​​​​（圖／三商餐飲提供）

▲漢堡王開學季「安格斯牛堡第二顆半價」。（圖／漢堡王提供）

▲漢堡王「銅板價雞塊餐」10塊雞塊59元。（圖／漢堡王提供）

開學季怎麼能沒有速食優惠，拿坡里炸雞專賣店祭出「脆皮戰斧綜合桶買一送一」優惠，相當於肉肉控最愛的「炸雞買5送5」，唰嘴無骨雞塊也買1送1，幫大家結束暑假好好收心！漢堡王則有安格斯牛堡「第二顆半價」、10塊雞塊特價59元一次整理。拿坡里迎接開學季推出應援優惠，拿坡里炸雞專賣店即日起至9月18日，爽吃脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一送一」只要399元（原價808元），每桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」，相當於現省409元、炸雞一塊40元就開動。偷偷說，脆皮戰斧雞腿可是連腿排大雞腿現點現炸，微辣口味好酥脆，義式炸雞還有辣味和原味可選。另外「唰嘴無骨雞塊」也是「買一送一」半價109元吃兩份（原價218元）。現在還有隱藏優惠！「脆皮戰斧綜合炸雞桶買一送一」結帳使用全支付還可享10%回饋，每筆回饋最高40元；三商i美食卡會員更有獨家限定優惠，會員憑APP至拿坡里炸雞專賣店，使用3點領取優惠券，享脆皮戰斧綜合炸雞桶「現折10元」只要389元，等同下殺4.8折。即日起至9月15日開放領券，兌換期限至2024年9月18日。漢堡王開學季優惠開吃！即日起至9月9日安格斯牛堡「第2顆半價」​​​​​​​，370度大火炙燒​​​​​​​進口100%無人工添加的安格斯純牛肉，厚度相較一般牛肉堡三倍厚；臨櫃點餐或官網預訂自取，點選勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡三種口味都有優惠，任選2款特價218元。官網外送與外送平台不適用此活動。即日起至9月23日還加碼推出期間限定「銅板價雞塊餐」，10塊雞塊只要優惠價59元（原價109元），現省50元、等同於下殺5.4折，堪稱史上最優惠。