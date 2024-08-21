麥當勞夏季優惠券今買一送一省2936元！歡樂送優惠也加1元多一件

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▲麥當勞歡樂送優惠4款「加1元多一件」，多吃10塊麥克雞塊、OREO冰炫風都只要1元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲麥當勞最新2024夏季優惠券「買一送一」！大薯、6塊雞塊「加1元多一件」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲麥當勞把肯瓊醬汁入堡，8月21日至9月17日期間限定「辣味四盎司牛肉堡」與「辣味雙層四盎司牛肉堡」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲頂呱呱今「2入呱呱包」特價99元。（圖／翻攝自頂呱呱FB）

麥當勞2024夏季優惠券今（21）日開跑！連續28天爽吃可樂等消暑飲品「買一送一」現省2936元，大薯、6塊麥克雞塊都「加1元多一件」；麥當勞歡樂送優惠也有4款「加1元多一件」優惠，多吃10塊麥克雞塊、OREO冰炫風都只要1元。單人超爽大餐四件組101元起，雙人早餐159元起、雙主餐209元起。新品把肯瓊醬汁加入「辣味四盎司牛肉堡」、「辣味雙層四盎司牛肉堡」也同步開吃。麥當勞歡樂送優惠同樣8月21日至9月17日連續28天，只要使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「1FOR1」，爽吃10塊麥克雞塊、OREO冰炫風、勁辣香雞翅、蜂蜜紅茶(冰)都有「加1元多一件」優惠（4擇1）。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。麥當勞8月21日至9月17日連續28天推出最新2024夏季優惠券！包括中杯可口可樂、蜂蜜紅茶(冰)、中杯檸檬風味紅茶(冰)等清涼消暑飲品外，還有McCafé系列的經典美式咖啡(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)，共有7款人氣飲料通通「買一送一」，最便宜38元起爽喝兩杯快樂水。而大家最愛的經典大薯、6塊麥克雞塊、薯餅等熱銷點心，全都「加1元多一件」，花38元就能吃薯餅2塊、67元爽吃2份大薯，67元超狂開吃12塊麥克雞塊。麥當勞2024夏季優惠券開吃單人超爽大餐四件組只要101元起，包括麥香雞、麥香魚、還有吉事漢堡（任選）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋33元飲品，共四件組才101元划算價格；勁辣雞腿堡、大麥克、或是雙層牛肉吉事堡（任選）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋勁辣香雞翅（一份兩塊）＋33元飲品，五件組也只要159元，單筆消費最高現省84元又能吃很飽，有夠超值。雙人開吃經典早餐「豬肉滿福堡」系列（豬肉滿福堡加蛋/無敵豬肉滿福堡加蛋），麥香魚、豬肉蛋堡都在優惠陣容裡，搭配4塊麥克雞塊＋2份薯餅＋2杯38元飲品組成「雙人早餐」，優惠價只要159元起、最多下殺近5折；而且凡購買指定早餐套餐，還可搭配「免費升級咖啡」優惠。而雙人共享雙主餐，麥當勞更直接把肯瓊醬新品辣味雙層四盎司牛肉堡納入，還有蕈菇安格斯牛肉堡、帕瑪森主廚雞腿堡、大麥克、勁辣雞腿堡、雙層牛肉吉事堡、麥脆雞腿等熱銷產品。雙主餐＋4塊麥克雞塊＋中薯＋2杯38元飲品，超殺優惠價209～299元價格。今年還特別新增4塊麥脆雞腿(原味/辣味)，搭配中薯＋2杯38元飲品的組合。麥當勞8月21日至9月17日推出期間限定「辣味四盎司牛肉堡」與「辣味雙層四盎司牛肉堡」，把肯瓊醬汁入堡，喜歡麥克雞塊夢幻沾醬「肯瓊醬」的粉絲可別錯過嚐鮮機會。以紅椒、洋蔥製成美國紐奧良特有風味，濃郁滋味吃得到辛辣尾韻，再搭配香煎厚實四盎司安格斯牛肉漢堡，混合飽滿鮮嫩的肉汁光想就很誘人。最新2024夏季優惠券也有新品優惠，「雙層四盎司牛肉堡(辣味)＋大麥克＋4塊麥克雞塊＋中薯＋2杯38元飲品」雙人共享雙主餐大套餐299元划算開吃。頂呱呱每週三會員日放送優惠，今8月21日開吃超人氣呱呱包，酥脆雞皮包裹香菇豬肉油飯有夠香，免費加入會員手刀領取優惠券，爽吃「呱呱包 2入組」特價99元（原價130元），現省31元。全台頂呱呱門市（除桃園機場店）都有。