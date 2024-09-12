麥當勞買一送一夏季優惠券！剩6天吃到中秋　大薯、雞塊+1元多1件

倒數6天中秋節，別只記得烤肉，一轉眼麥當勞最新2024夏季優惠券也只剩6天就要沒了，咖啡、可樂等消暑飲品「買一送一」，大薯、6塊麥克雞塊「加1元多一件」還沒吃夠；連帶麥當勞歡樂送優惠4款「加1元多一件」也進入最後階段，再次盤點好康菜單一次看，還沒吃到單人超爽大餐四件組101元、辣味雙層四盎司牛肉堡的鐵粉快衝啊。
📌麥當勞最新2024夏季優惠券「買一送一」！大薯、6塊雞塊「加1元多一件」
麥當勞即日起至9月17日中秋節，最新2024夏季優惠券倒數6天快吃起來！中杯可口可樂、蜂蜜紅茶(冰)、中杯檸檬風味紅茶(冰)等清涼消暑飲品，還有McCafé系列的經典美式咖啡(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)，共7款人氣飲料通通「買一送一」，杯杯爽喝半價，最便宜38元入手兩杯快樂水。
熱銷點心包括經典大薯、6塊麥克雞塊、薯餅等通通「加1元多一件」，只花38元就能吃薯餅2塊，拿出67元不只能爽吃大薯2份、還可以選吃12塊麥克雞塊。
還有單人超爽大餐四件組101元起，任選麥香雞、麥香魚、或吉事漢堡，搭配4塊麥克雞塊＋小薯＋33元飲品；吃超飽五件組159元，可任選勁辣雞腿堡、大麥克、或雙層牛肉吉事堡，搭配4塊麥克雞塊＋小薯＋勁辣香雞翅(一份兩塊)＋33元飲品，中秋節吃膩烤肉也有澎湃速食優惠吃飽飽。
而麥當勞歡樂送優惠則是消費滿38元起，輸入優惠代碼「1FOR1」，爽吃10塊麥克雞塊、OREO冰炫風、勁辣香雞翅、蜂蜜紅茶(冰)也有「加1元多一件」優惠（4擇1）。提醒大家，恕不適用於餐廳及其他外送平台。
📌肯德基「買一送一」吃到中秋節！加碼7塊炸雞299元、7顆蛋撻220元
肯德基即日起至9月17日「買一送一」吃到中秋節，脆薯、玉米濃湯等5款點心都半價，雞塊直接「買4送4」；5款超值蛋撻下午茶77元起，爽吃4塊上校雞塊、或香酥脆薯(中)、或雙色轉轉QQ球，搭配原味蛋撻＋無糖綠茶(小)都是77元；8款個人餐112元起，炸雞、雞塊、脆薯、蛋撻、可樂五件套組399元，27種好康組合，最高限省3060元。
適逢中秋節再祭出加碼好康，全年最殺蛋撻優惠，即日起至9月30日推出中秋蛋撻熟客券，全台餐廳獨家開賣一本5張原味蛋撻禮盒兌換券，下殺7折特價990元（原價1140元），可在營業時間內分次至餐廳兌換。全通路販售單點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」240元，套桶餐加點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」共7顆蛋撻下殺220元，爽吃最甜67折。
超狂「7塊炸雞桶」限定週末假日開賣，9月13日至9月17日輸入「40337」，開吃「咔啦脆雞 x 7」特價299元，幫大家算好，最便宜炸雞一塊43元有找，中秋節不只烤肉，速食也能划算吃到。
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麥當勞即日起至9月17日中秋節，最新2024夏季優惠券倒數6天快吃起來！中杯可口可樂、蜂蜜紅茶(冰)、中杯檸檬風味紅茶(冰)等清涼消暑飲品，還有McCafé系列的經典美式咖啡(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)，共7款人氣飲料通通「買一送一」，杯杯爽喝半價，最便宜38元入手兩杯快樂水。
熱銷點心包括經典大薯、6塊麥克雞塊、薯餅等通通「加1元多一件」，只花38元就能吃薯餅2塊，拿出67元不只能爽吃大薯2份、還可以選吃12塊麥克雞塊。
還有單人超爽大餐四件組101元起，任選麥香雞、麥香魚、或吉事漢堡，搭配4塊麥克雞塊＋小薯＋33元飲品；吃超飽五件組159元，可任選勁辣雞腿堡、大麥克、或雙層牛肉吉事堡，搭配4塊麥克雞塊＋小薯＋勁辣香雞翅(一份兩塊)＋33元飲品，中秋節吃膩烤肉也有澎湃速食優惠吃飽飽。
而麥當勞歡樂送優惠則是消費滿38元起，輸入優惠代碼「1FOR1」，爽吃10塊麥克雞塊、OREO冰炫風、勁辣香雞翅、蜂蜜紅茶(冰)也有「加1元多一件」優惠（4擇1）。提醒大家，恕不適用於餐廳及其他外送平台。
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肯德基即日起至9月17日「買一送一」吃到中秋節，脆薯、玉米濃湯等5款點心都半價，雞塊直接「買4送4」；5款超值蛋撻下午茶77元起，爽吃4塊上校雞塊、或香酥脆薯(中)、或雙色轉轉QQ球，搭配原味蛋撻＋無糖綠茶(小)都是77元；8款個人餐112元起，炸雞、雞塊、脆薯、蛋撻、可樂五件套組399元，27種好康組合，最高限省3060元。
適逢中秋節再祭出加碼好康，全年最殺蛋撻優惠，即日起至9月30日推出中秋蛋撻熟客券，全台餐廳獨家開賣一本5張原味蛋撻禮盒兌換券，下殺7折特價990元（原價1140元），可在營業時間內分次至餐廳兌換。全通路販售單點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」240元，套桶餐加點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」共7顆蛋撻下殺220元，爽吃最甜67折。
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