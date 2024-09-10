捐血免費吃大麥克！麥當勞今起送25000張貴賓券　首捐加贈環保袋

捐血免費吃大麥克！台灣麥當勞連續四年發起「麥當勞熱血行動」，攜手「台灣血液基金會」前進校園募集熱血，今（10）日起至10月31日，凡至指定校園捐血250c.c.，即可獲得「大麥克貴賓券」乙張免費爽吃大麥克；每校前50名首次捐血者，還可加贈限定「麥當勞抖陣熱血環保袋」乙個。總共將送出25000張貴賓券，號召民眾挽袖捐血。
有感近十年國人首次捐血率逐年下滑，血庫存量經常告急！根據「台灣血液基金會」統計，截至2023年底，20歲以下首次捐血人次下降五成（對比2014年首捐人次），為近10年新低；捐血人職業統計數據更顯示，學生族群僅佔8%。
台灣麥當勞為鼓勵青年踴躍捐血，自2021年起連續四年舉辦「麥當勞熱血行動」，去年共募得25,466血袋，其中首捐人數達7,343位，佔活動期間校園總捐血人數的35%，以實際行動鼓勵青年學子踴躍捐助熱血。
這次麥當勞再大方送出25000張貴賓券，請熱血民眾「免費吃大麥克」，鼓勵大家挽袖捐血！攜手「台灣血液基金會」前進校園募集熱血，9月10日起至10月31日，凡至全台指定113所指定校園地點捐血250c.c.，即可獲得「大麥克貴賓券」乙張；每校前50名首次捐血者，還可加贈限定「麥當勞抖陣熱血環保袋」乙個（限量6,000個）。
而且台灣麥當勞響應麥當勞總部發起的全球公益活動「Community Month」，自9月起已二度與「家扶基金會」合作，預計提供1000份麥當勞餐點給全台各地家扶中心，支持兒少課外學習活動，持續以實際行動回饋社會。
連續21年參與號召民眾捐血活動的王品集團西堤牛排，則是於8月祭出「愛心5折券」鼓勵捐血民眾可享用餐回饋，於台北、新竹、台中、高雄各地指定捐血站，送出「西堤牛排單客經典套餐愛心5折券」，限量約30000張；憑券可到全台西堤享用5折牛排，兌換時間至11月30日。
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台灣麥當勞為鼓勵青年踴躍捐血，自2021年起連續四年舉辦「麥當勞熱血行動」，去年共募得25,466血袋，其中首捐人數達7,343位，佔活動期間校園總捐血人數的35%，以實際行動鼓勵青年學子踴躍捐助熱血。
這次麥當勞再大方送出25000張貴賓券，請熱血民眾「免費吃大麥克」，鼓勵大家挽袖捐血！攜手「台灣血液基金會」前進校園募集熱血，9月10日起至10月31日，凡至全台指定113所指定校園地點捐血250c.c.，即可獲得「大麥克貴賓券」乙張；每校前50名首次捐血者，還可加贈限定「麥當勞抖陣熱血環保袋」乙個（限量6,000個）。
而且台灣麥當勞響應麥當勞總部發起的全球公益活動「Community Month」，自9月起已二度與「家扶基金會」合作，預計提供1000份麥當勞餐點給全台各地家扶中心，支持兒少課外學習活動，持續以實際行動回饋社會。
連續21年參與號召民眾捐血活動的王品集團西堤牛排，則是於8月祭出「愛心5折券」鼓勵捐血民眾可享用餐回饋，於台北、新竹、台中、高雄各地指定捐血站，送出「西堤牛排單客經典套餐愛心5折券」，限量約30000張；憑券可到全台西堤享用5折牛排，兌換時間至11月30日。