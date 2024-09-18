青埔房價超車藝文特區！1坪貴8萬元　桃園6大重劃區中古房價一覽

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲八德擴大重劃區是桃園6大重劃區中，唯一仍保有2字頭單價的重劃區。（圖／永慶房屋提供）

▲2024年上半年桃園市六大重劃區成屋價量與該行政區價差。（圖／永慶房屋提供）

房價居高不下，首購族轉往重劃區買房，用距離與時間一圓購屋夢。永慶房產集團統計桃園市6大主要重劃區的中古屋房市表現，發現「青埔高鐵重劃區」成交均價40.1萬元最貴，較所屬行政區大園區、中壢區的均價，分別高出41.2%和38.4%，交易量方面則是由藝文特區以507件奪冠，相當於每天平均成交近3件。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，青埔高鐵重劃區近年來公共建設逐步到位，坐擁環球購物中心、華泰名品城等大型商場，也有公園綠地、休憩空間，生活機能逐漸完善，而且到高鐵板橋站僅需約15分鐘車程，吸引不少雙北通勤族在此置產，其單價也是位居六大重劃區之冠。八德擴大重劃區的中古屋平均單價為28.4萬元，是桃園6大重劃區中唯一仍保有2字頭單價的重劃區。陳金萍表示，該重劃區開發至今逾10年，前期由於推案量多，供應量較大導致其房價增幅相對平緩，加上捷運綠線G01至G03經過，預計2026年通車，可直達藝文特區以及串連捷運三鶯線，加上加上房價仍屬親民，有效吸引不少首購、小資族群在此置產。藝文特區則是以507件奪下交易量冠軍寶座，相當於每天平均成交近3件。陳金萍表示，藝文特區坐落於桃園市人口數最多的桃園區，坐擁桃園總圖，人文與藝術氣濃厚，周邊生活機能也相當豐富，未來還有知名百貨京站時尚廣場進駐，加上2026年捷運綠線將完工通車，購屋需求相當穩定，因此在上述作用下，助力藝文特區成交量坐穩桃園六大重劃區之首。