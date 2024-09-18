洋基11：2勝水手！Soto開轟、法官猛敲4打點　火球新秀Gil奪14勝

Soto兩分彈締造多項紀錄！紐約洋基今（18）日作客西雅圖水手，用強烈砲火猛攻水手，除了第3局沒有得分外，前6局中，局局都有分數進帳。陣中重炮Juan Soto在4局上轟出的兩分彈，更寫下多項紀錄，而火球新秀Luis Gil也繳出5局僅失1分的好投，幫助洋基最終以11：2大勝水手，同時收下本季第14場勝投。
洋基安打敲不停 棒打水手先發
本場洋基打線面對水手先發Bryan Woo，可以說是卯足全力進攻，第1、2局上，2次靠著Aaron Judge適時的清壘安打得分，總計就先送回4分打點。雖然2局下Jorge Polanco敲出陽春砲，讓水手將比分追近至1：4落後，但洋基打線在中斷火力全開。
在比賽4、5、6局，洋基先後靠著Juan Soto的兩分砲、Jasson Dominguez的陽春砲，以及Austin Wells的兩分打點安打，一舉灌入6分，將比分大幅度拉開，提前將比賽定下勝負。最終，洋基以11：2輕取水手，而先發投手Luis Gil，則是主投5局，被敲4支安打，失掉1分，收下本季第14勝。
Soto生涯200轟達標 攜手法官寫紀錄
洋基二壘手Gleyber Torres在本場繳出3安猛打賞，而「法官」Aaron Judge、Juan Soto以及Oswaldo Cabrera單場都敲出雙安，且Aaron Judge個人就貢獻了4分打點。
值得一提的是，Juan Soto的兩分彈也打破多項紀錄。這發全壘打讓他成為大聯盟史上第7年輕達標200轟的球員，同時，也達成在30座大聯盟球場開轟的「大滿貫」成就。此外，Juan Soto本季累積40轟，聯手Aaron Judge的52轟，也成為洋基隊史上第3對，能夠單季一起繳出40轟的組合。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本場洋基打線面對水手先發Bryan Woo，可以說是卯足全力進攻，第1、2局上，2次靠著Aaron Judge適時的清壘安打得分，總計就先送回4分打點。雖然2局下Jorge Polanco敲出陽春砲，讓水手將比分追近至1：4落後，但洋基打線在中斷火力全開。
在比賽4、5、6局，洋基先後靠著Juan Soto的兩分砲、Jasson Dominguez的陽春砲，以及Austin Wells的兩分打點安打，一舉灌入6分，將比分大幅度拉開，提前將比賽定下勝負。最終，洋基以11：2輕取水手，而先發投手Luis Gil，則是主投5局，被敲4支安打，失掉1分，收下本季第14勝。
Soto生涯200轟達標 攜手法官寫紀錄
洋基二壘手Gleyber Torres在本場繳出3安猛打賞，而「法官」Aaron Judge、Juan Soto以及Oswaldo Cabrera單場都敲出雙安，且Aaron Judge個人就貢獻了4分打點。
值得一提的是，Juan Soto的兩分彈也打破多項紀錄。這發全壘打讓他成為大聯盟史上第7年輕達標200轟的球員，同時，也達成在30座大聯盟球場開轟的「大滿貫」成就。此外，Juan Soto本季累積40轟，聯手Aaron Judge的52轟，也成為洋基隊史上第3對，能夠單季一起繳出40轟的組合。