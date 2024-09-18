洋基11：2勝水手！Soto開轟、法官猛敲4打點　火球新秀Gil奪14勝

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Soto兩分彈締造多項紀錄！紐約洋基今（18）日作客西雅圖水手，用強烈砲火猛攻水手，除了第3局沒有得分外，前6局中，局局都有分數進帳。本場洋基打線面對水手先發Bryan Woo，可以說是卯足全力進攻，第1、2局上，2次靠著Aaron Judge適時的清壘安打得分，總計就先送回4分打點。雖然2局下Jorge Polanco敲出陽春砲，讓水手將比分追近至1：4落後，但洋基打線在中斷火力全開。最終，洋基以11：2輕取水手，而先發投手Luis Gil，則是主投5局，被敲4支安打，失掉1分，收下本季第14勝。洋基二壘手Gleyber Torres在本場繳出3安猛打賞，而「法官」Aaron Judge、Juan Soto以及Oswaldo Cabrera單場都敲出雙安，且Aaron Judge個人就貢獻了4分打點。