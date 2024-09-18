房市變冷了？先簽「同意房價」才能看房　他揭關鍵：人性就是犯賤

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▲根據「樂居Pro 資料庫」統計，今年8月全台二手屋待售存量為 7萬4560 戶，創近2年新低。（圖／翻攝何世昌臉書）

近期銀行房貸水位滿引發「限貸令」風波，外界預測房市將降溫，但房產專家近日卻揭露買房現況，分享朋友家族中晚輩預約某一建案，但遲遲沒接獲看房通知，追問才知道，「建商說1坪售價xxx萬，要先同意售價，並且簽意向書」，才能看房，聽到房價心都涼了，大嘆：「不是說市場變冷了嗎？」馨傳不動產智庫執行長何世昌日前分享，朋友感嘆「現在看個房子好難」，表示家族中晚輩許久前預約某一建案，但建商遲遲沒有答覆何時能看房。最近，晚輩不想再乾等了，於是去電詢問看房一事。結果一問心都涼了！何世昌轉述，想看房的當事人說「建商說1坪售價xxx萬，要先同意售價，並且簽意向書」，簽完意向書後才能看房子。而他們聽到1坪售價上百萬元，不解問道：「「不是說市場變冷了嗎，怎麼連看個房子都這麼難？」他只能無奈回說：「建商的心還是熱的。」建商心態引發討論，房產達人「Lin's竹北房產筆記」、新竹房仲林品揚神回：「一種行銷手段是：『越跩，賣得越好』，人性就是犯賤」。房市真的變冷了嗎？何世昌表示，根據「樂居Pro 資料庫」統計，今年8月全台二手屋待售存量為 7萬4560 戶，較7 月的 7萬7503 戶減少 2943 戶，持續創下近二年以來的新低點。顯示在銀行自主性限貸令與央行出手要求降低不動產放款集中度、和總量管制的環境下，二手屋市場並未出售拋售潮。