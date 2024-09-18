江蕙抗癌9年重生！專家曝「續命關鍵時間」：第一個危險期已過

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▲譚敦慈指出，江蕙目前已經度過前5年的觀察期，應該沒有大問題了。（圖／新聞挖挖哇！YouTube）

台語天后「二姐」江蕙日前拋出震撼彈，透露9年前在舉辦封麥演唱會前，發現自己罹患癌症，在開刀及反覆化療中，多次面臨生死交關、肺栓塞、大出血，醫院儼然成為她第二個家，不過她現在已經重生，決定復出開唱。對此，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈也指出，江蕙目前已經度過前5年的觀察期，第一個危險期已經過了，未來定期追蹤應該就不會有大問題。江蕙先前在親手寫的聲明信中提到，9年前因為發現罹癌，所以決定要好好對抗病魔，不過在開刀、反覆的化療中，多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血，就連她最重視的嗓音都受到波及。譚敦慈在節目《新聞挖挖哇》就分析，應該因為有些人在治療時，開刀需要插氣管內管，拔掉之後都會沙啞很多天，甚至有時候還會有很多痰，這些有些是可逆或不可逆的傷害，因此猜測有可能是因為插管，才導致江蕙的嗓子出現狀況。譚敦慈也說，江蕙目前抗癌9年，應該控制得還不錯，因為她等於已經度過前5年的觀察期，第一個危險期已經過了，「看5年的存活率，因為一般如果得到癌症，很擔心前面容易再復發，會追蹤1年、2年到5年，之後再每年追蹤」，而江蕙現在已經到第9年，應該已經得到很好的控制了。而江蕙順利康復之後，將在10月5日台北大巨蛋國慶晚會上復出開唱，許多歌迷相當期待，也期望可以到現場再次感受二姐的魅力。如果想要索票，台北市觀傳局預計在9月下旬會對外公布相關索票的細節跟方式，台北市長蔣萬安也表示，包括大家關心的防堵黃牛，還有索票的方式，以及長輩進場的動線等等，北市府都會做更詳細的研究再公布。