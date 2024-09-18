昔「飛虎將軍」故居！他砸1.25億買下當私廚房東　專家曝投報率

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▲台灣近2年億級店面集中在「中山區、大安區」，其中，大安區復甦，主要受惠大巨蛋啟用，帶動商圈熱度。（圖／台灣房屋提供）

飛虎將軍故居轉手！根據實價登錄，台北市新生北路三段巷內，一獨棟洋房老宅，為飛虎將軍故居，已列歷史建築，近年6月出現交易，188坪、1~2樓店面，一自然人以1.25億購入，目前由特色私廚經營承租中。克萊爾·李·陳納德，有飛虎將軍之稱，1893年9月6日生、1958年7月27日歿，美國陸軍航空隊中將、飛行員。陳納德生於法、匈牙利家庭，是二戰抗日戰爭美國志願航空隊（飛虎隊）指揮官，夫人是華裔美國政治家陳香梅，1949年協助中國民國政府空運到台灣，被國民政府視為最忠實的美國友人。台灣房屋中山民生加盟店店東蕭佑寯分析，該店面鄰近捷運中山國小站，附近是雙城街商圈及晴光商圈，擁有一定客群人潮，不過店面位在巷內，雖然不是正商圈範圍，但是因建物原為1940年代的高階軍官宿舍，曾為飛虎將軍陳納德、陳香梅夫婦的故居，建築設計聚中西式風格，經過修整重建後，出租給餐飲業，餐點以特色料理為主，前三年每月租金為28.1萬元，且承租第4年起到第5年，租金調整為每月28.7萬元，店面毛投報率為2.7~2.76%，投報表現頗亮眼。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫後國旅爆發，聚餐需求也相當熱絡，由於近年消費者高價消費餐飲接受度增加，對於餐飲的要求越來越高，不僅廚藝、服務、裝潢要好，餐廳若具有話題性，更能透過社群傳播口耳相傳，因此地段好，或是建築空間特殊，有故事的店面，頗能吸引經營高價的餐廳業者，而帶租約賣，也能吸引長期置產者的目光。台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，近兩年台北市的億級一樓店面交易狀況，而去年上半年則僅9筆，平均單價為124.8萬元，中山區交易最熱，有4筆；而今年上半年已累計17筆，店面平均單價181.6萬元，其中又以大安區從去年零交易，今年有9筆億級店面成交，成為高價店面熱區。張旭嵐分析，大安區店面因單價總價皆高，過去幾年鮮少交易，不過隨著大巨蛋去年底啟用，活動賽事動輒吸引數萬人潮，帶動商圈復甦，周邊零售和餐飲消費商機也活絡起來，使東區店面交易今年也有明顯回春跡象。第一建經研究中心副理張菱育指出，對於投資店面的房東而言，過去台北市店面投報率大多以2%為投資標準，但近年隨著貸款利率逐漸調升，租金收益利潤也相對被壓縮，投報率在3%以下的商用型不動產，恐怕僅能打平貸款金額，因此不少店面租賃合約，會載明租金定期調漲幅度，且知名品牌或連鎖業者具穩定、長期經營能力，更吸引新買家入手。