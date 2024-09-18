子瑜的「咖哩吃法」意外引熱議！不拌派粉絲大勝利讚：果然是仙女

韓國女團TWICE的台灣成員子瑜SOLO出道後，終於越來越受JYP娛樂重視。最近公司替子瑜推出真人實境秀節目《All abouTZU》，16日在YouTube正式開播。昨（17）日播出的第2集中，子瑜在待機室享用咖哩飯，不過粉絲關注的焦點很奇特，注意到子瑜吃咖哩時，和台劇《犀利人妻》中的瑞凡一樣，並不會把白飯和咖哩倒在一起吃，讓許多同為「咖哩不拌」派系的粉絲感到開心，大讚：「子瑜懂吃，果然是仙女！」
子瑜吃咖哩方式引熱議 粉絲：不拌派勝利！
在第2集《All abouTZU》中，為了錄製日本音樂節目《Music Station》，TWICE成員們前往東京。子瑜在待機室時津津有味地享用起一盒咖哩飯，還和成員們說自己小時候喜歡拿餅乾配白飯吃，讓一旁的娜璉笑翻。
不過比起子瑜的奇特小習慣，粉絲們更關心的點是子瑜吃咖哩的方法，可以看到子瑜吃咖哩時，白飯和醬料是分開的，讓「咖哩不拌派」的粉絲直呼：「這是不拌派的勝利！」、「子瑜果然是仙女，知道咖哩飯不能拌」、「絕對不可以拌」、「不愧是我瑜！」、「看到沒，美女都不拌的」、「真的沒辦法接受倒在一起」。
兩派喜好超分明 不拌派為子瑜心碎
「吃咖哩飯時到底是拌還是不拌？」一直都是民眾經常爭論的飲食習慣話題之一，連台劇《犀利人妻》中，都有為了咖哩飯拌還是不拌而吵架的經典畫面。温昇豪飾演的瑞凡是不拌派的代表，他說：「我喜歡咖哩跟飯分開，我最討厭的就是飯跟咖哩攪在一起然後端上桌！」
和瑞凡一樣的「不拌派」表示不喜歡飯被咖哩弄得濕濕的口感，因此堅持不能拌；認為「要拌」的派系則是喜歡每顆飯粒都有醬料包圍的香氣，吃法問題總是能引發兩派大理論一場，還有人會直批另一派是邪教！有「要拌派」的粉絲看到子瑜和自己立場不同，開玩笑直呼：「今天開始雷周子瑜了...」，但也有人為了偶像改口說：「為了她我可以不拌」，相當逗趣。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在第2集《All abouTZU》中，為了錄製日本音樂節目《Music Station》，TWICE成員們前往東京。子瑜在待機室時津津有味地享用起一盒咖哩飯，還和成員們說自己小時候喜歡拿餅乾配白飯吃，讓一旁的娜璉笑翻。
不過比起子瑜的奇特小習慣，粉絲們更關心的點是子瑜吃咖哩的方法，可以看到子瑜吃咖哩時，白飯和醬料是分開的，讓「咖哩不拌派」的粉絲直呼：「這是不拌派的勝利！」、「子瑜果然是仙女，知道咖哩飯不能拌」、「絕對不可以拌」、「不愧是我瑜！」、「看到沒，美女都不拌的」、「真的沒辦法接受倒在一起」。
兩派喜好超分明 不拌派為子瑜心碎
「吃咖哩飯時到底是拌還是不拌？」一直都是民眾經常爭論的飲食習慣話題之一，連台劇《犀利人妻》中，都有為了咖哩飯拌還是不拌而吵架的經典畫面。温昇豪飾演的瑞凡是不拌派的代表，他說：「我喜歡咖哩跟飯分開，我最討厭的就是飯跟咖哩攪在一起然後端上桌！」
和瑞凡一樣的「不拌派」表示不喜歡飯被咖哩弄得濕濕的口感，因此堅持不能拌；認為「要拌」的派系則是喜歡每顆飯粒都有醬料包圍的香氣，吃法問題總是能引發兩派大理論一場，還有人會直批另一派是邪教！有「要拌派」的粉絲看到子瑜和自己立場不同，開玩笑直呼：「今天開始雷周子瑜了...」，但也有人為了偶像改口說：「為了她我可以不拌」，相當逗趣。