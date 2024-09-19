央行破「房貸死局」？今下午召開Q3理監事會　章定煊：全民吞苦果

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▲銀行「房貸水位」拉警報，意味國家金融風險性極高，房市一旦翻轉，恐出現次貸風暴。（示意圖／記者葉政勳攝）

▲全民瘋炒房5年，章定煊指出，不少人早就示警，政府卻一意孤行，如今只能全民共同承擔苦果。（圖／帥過頭提供）

▲房貸水位拉警報，但美國聯準會降息聲浪來襲，央行如今升降息都為難，極度考驗楊金龍的智商。（圖／記者林柏年攝）

▲央行錯過最佳控管房市時機，如今只能思考如何抑制成交量，但未來1~2年仍是新建案交屋高峰期，房貸水位欲降不易。（示意圖／NOWnews資料照）

央行第三季理監事會將於今(19)日下午召開，面對銀行「房貸水位」拉警報，總裁楊金龍將如何面對？財經學者章定煊接受《NOWnews》訪問表示，「房貸水位問題早就該處理了，拖到現在幾乎已經快變死局，恐怕央行也難有作為，頂多針對『第二戶限貸令』再升級、調整土建融放款占比，幫助很小，難有其它作為，金融系統性風險已然攀升，房市一旦翻轉，全民將一起吞下苦果。」銀行「房貸水位」拉警報，係根據「銀行法」第72-2條規範上限為商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和之30%。另，銀行內部多以28%~28.5%作為內部警戒值，觸及警戒線，代表銀行放款過度集中不動產，將導致國家整體金融系統性風險攀升，房市一旦翻轉，恐出現次貸風暴。章定煊表示，2019年底，新冠疫情爆發、中美貿易戰開打，全球QE大撒幣、瘋狂降息，台灣不落人後，低利、資金多的情況下，建商全台亂竄，搭配政府狂推的台積電設廠、軌道建設話題，瘋狂推案。然而，當初的預售屋，現在已陸續開始爆量交屋，銀行承作房貸量瞬間爆增，原以為在2023年下半買氣就會下滑，結果政府在總統大選前，祭出新青安政策，二手屋買氣瞬間暴衝，如今，銀行除了面對新建案交屋，同時承受二手屋房貸壓力，水位自然瞬間達到警戒值。早在2年多前，不少業界專家、學者就在警示此事，顯示早就可以預測，只是政府一意孤行，如今系統性風險攀升，當然，沒爆最好，一旦房市翻轉，全民就必須一起吞苦果。要讓房市迅速降溫，最好的方式就是一次升息2碼(1碼=0.25%)，但當初各國追隨美國FED瘋狂升息時，台灣用半碼、半碼面對，整體升息還不到3碼，房市繼續失控，如今全球降息聲浪來襲，如果台灣貿然升息，恐怕不利出口，解決房市或貿易問題，央行已面臨死局，所以此次升降息機率都很低。事實上，央行之前宣布不升息，卻提升「存款準備率」，就是變相希望流入房市資金變少，但利率依舊處於歷史低點，觀看房市熱度，明顯政策已經失敗。如今升降息都不是，已成為一道難解死題，極度考驗央行總裁楊金龍的智商。章定煊指出，控管房市最佳時機，央行早已錯過，所以現在已不是打不打房的問題，應該是思考如何抑制成交量，但其實「房貸＋土建融」占比國銀放貸，已高達37.4%，基本上已經快到了彈盡糧絕的地步，所以也無所謂控管不控管。央行針對房市可能做的事，他推測有三種動作，一、購買第二、三戶限貸令再升級，原本6成，可能調整至更低；二、限貸令縣市擴及原本沒有涵蓋的縣市；三、調整土建融放款至房貸。事實上，就是做個樣子，本來就近乎無錢可貸，況且原本沒有涵蓋的縣市，就不是炒房熱區。況且，即使現在交易量急速萎縮，這些年賣出的預售屋，未來至少1~2年內，都會持續完工交屋，銀行房貸水位短時間內恐欲降不易。