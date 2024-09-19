大谷翔平夢想快實現！道奇隊今只要達成「一條件」就可進入季後賽

大谷翔平夢想快實現！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（19）日出戰邁阿密馬林魚，只要達成「一條件」就可進入季後賽，根據日本媒體報導，只要道奇隊贏球，加上國聯的紐約大都會、亞特蘭大勇士隊都落敗，就可以直接晉級季後賽，大谷也可以完成夢想。道奇隊目前在國聯西區排名第一，領先教士隊3.5場勝差，由於費城人、釀酒人幾乎都會晉級季後賽，只要道奇隊贏球，就可有機會達成連續12季進入季後賽的目標。
道奇隊進入季後賽魔術數字Ｍ2 西區封王魔術數字M8
大谷翔平今天挑戰49盜壘成功，對於50轟50盜的夢幻數字相去不遠，相對的，道奇隊也有機會一舉進入季後賽。
大谷翔平今天面對馬林魚先發投手Ryan Weathers第2球就打成反方向安打，一上壘的大谷就發動盜壘還造成傳球失誤，第49盜壘達成再靠失誤上三壘，不過最終沒有跑回得分。
日本媒體《報知體育》報導，大谷翔平所率領的道奇隊，離連續3年以國聯西區冠軍之姿進入季後賽，魔術數字為M8，而道奇隊在外卡及季後賽的魔術數字為M2，道奇隊晉級唯一條件，就是勇士隊跟大都會隊都要落敗，道奇隊要贏球。
大谷翔平曾在過去多次強調自己帶領球隊進入季後賽，會是很大的目標，也是夢想，不過天使隊在他過去6年期間都無法達成此目標，就算換了主帥也沒用，但是道奇隊反而讓大谷很接近夢想，甚至有望一轉隊就達標。
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大谷翔平今天挑戰49盜壘成功，對於50轟50盜的夢幻數字相去不遠，相對的，道奇隊也有機會一舉進入季後賽。
大谷翔平今天面對馬林魚先發投手Ryan Weathers第2球就打成反方向安打，一上壘的大谷就發動盜壘還造成傳球失誤，第49盜壘達成再靠失誤上三壘，不過最終沒有跑回得分。
日本媒體《報知體育》報導，大谷翔平所率領的道奇隊，離連續3年以國聯西區冠軍之姿進入季後賽，魔術數字為M8，而道奇隊在外卡及季後賽的魔術數字為M2，道奇隊晉級唯一條件，就是勇士隊跟大都會隊都要落敗，道奇隊要贏球。
大谷翔平曾在過去多次強調自己帶領球隊進入季後賽，會是很大的目標，也是夢想，不過天使隊在他過去6年期間都無法達成此目標，就算換了主帥也沒用，但是道奇隊反而讓大谷很接近夢想，甚至有望一轉隊就達標。