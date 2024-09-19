大谷翔平往後盜壘次數將大幅減少？614盜名將：別忘了他還要投球

MLB美國職棒洛杉磯道奇隊當家日籍球星球星大谷翔平，今日在與馬林魚隊的比賽上，首打席就敲安，隨後並靠著快腿成功盜上二壘，本季第49盜出爐，目前大谷個人共累積48轟、49盜，距離單季「50轟、50盜」的史詩成就，大谷已經逐漸進逼。而稍早生涯曾跑出614次盜壘成功的名將Juan Pierre，則在受訪時分享自己的看法，他表示：「未來大谷再度開始投球後，我不認為他能夠繼續繳出這樣的數字。」
大谷未來盜壘次數恐降低 614次盜名將這樣看
根據美媒《The Athletic》報導，生涯在大聯盟共跑出多達614次盜壘成功、並3度拿下盜壘王的Juan Pierre，稍早在訪談當中指出，他認為未來道奇可能會限制大谷翔平的盜壘次數，將他的盜壘次數控制在25-30左右，因為就算這樣，道奇也能贏球。
Juan Pierre指出：「過去有很多球員都是這樣的，舉個例子，就像是Matt Kemp。當你年紀變得更年長，球隊就會讓你減少盜壘次數，特別是你還是長打能力突出的選手，沒有任何理由讓球員增加受傷的風險。」
「而當大谷翔平再次站上投手丘，並開始投球的時候，你真的會想要讓他一直盜壘，然後有機會弄傷他的肩膀嗎？我不認為大谷可以在重拾二刀流的時候，持續繳出這樣驚人的數字。」Juan Pierre如此說到。
Pierre給大谷大力稱讚 直言他真的在改變比賽
訪談最後Juan Pierre則是再度對於大谷翔平的表現，給予大力稱讚，「我真的都快忌妒大谷了，為什麼他可以速度這麼快，然後又把球打到500英呎？他所辦到的這些事情真的不公平，他真的在改變這個比賽。」
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根據美媒《The Athletic》報導，生涯在大聯盟共跑出多達614次盜壘成功、並3度拿下盜壘王的Juan Pierre，稍早在訪談當中指出，他認為未來道奇可能會限制大谷翔平的盜壘次數，將他的盜壘次數控制在25-30左右，因為就算這樣，道奇也能贏球。
Juan Pierre指出：「過去有很多球員都是這樣的，舉個例子，就像是Matt Kemp。當你年紀變得更年長，球隊就會讓你減少盜壘次數，特別是你還是長打能力突出的選手，沒有任何理由讓球員增加受傷的風險。」
「而當大谷翔平再次站上投手丘，並開始投球的時候，你真的會想要讓他一直盜壘，然後有機會弄傷他的肩膀嗎？我不認為大谷可以在重拾二刀流的時候，持續繳出這樣驚人的數字。」Juan Pierre如此說到。
Pierre給大谷大力稱讚 直言他真的在改變比賽
訪談最後Juan Pierre則是再度對於大谷翔平的表現，給予大力稱讚，「我真的都快忌妒大谷了，為什麼他可以速度這麼快，然後又把球打到500英呎？他所辦到的這些事情真的不公平，他真的在改變這個比賽。」