大谷翔平48轟49盜！道奇8:4擊敗馬林魚　國聯西區封王魔術數字M7

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▲大谷翔平擔任一棒、指定打擊，他在首打席就敲出安打，並且盜壘成功，本季累積49次盜壘，單季「48轟49盜」（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷首打席敲安後，第二打席敲出游擊飛球出局，第三打席被三振，第四打席又是敲出右外野飛球，差點就形成長打，8局上場打擊又被三振。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平49盜出現！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（19）日迎戰邁阿密馬林魚，大谷翔平今天先發一棒，首局就敲安，不但盜壘成功，還利用對方傳球失誤上三壘，讓馬林魚難以招架，不過道奇首局並未得分，道奇隊4局由Freddie Freeman敲出安打後，Tommy Edman轟出2分砲，加上Enrique Hernández也擊出3分砲一度以6:0領先。不過馬林魚9局下反攻，Otto López二壘安打上壘，再利用Nicholas Fortes高飛犧牲打，又追回1分，終場道奇就以4分差贏球。