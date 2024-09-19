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大谷翔平48轟49盜！道奇8:4擊敗馬林魚　國聯西區封王魔術數字M7

記者吳政紘/綜合報導

▲大谷翔平48轟49盜，道奇8:3擊敗馬林魚，國聯西區封王魔術數字M7。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平48轟49盜，道奇8:3擊敗馬林魚，國聯西區封王魔術數字M7。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平49盜出現！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（19）日迎戰邁阿密馬林魚，大谷翔平擔任一棒、指定打擊，他在首打席就敲出安打，並且盜壘成功，本季累積49次盜壘，單季「48轟49盜」，持續往「50轟50盜」的距離邁進。道奇隊靠著Will Smith、Tommy Edman2分砲，加上Enrique Hernández也擊出3分砲，最終道奇以8:4擊敗馬林魚，國聯西區封王魔術數字M7。

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大谷盜壘成功　50轟50盜近在咫尺

大谷翔平今天先發一棒，首局就敲安，不但盜壘成功，還利用對方傳球失誤上三壘，讓馬林魚難以招架，不過道奇首局並未得分，道奇隊4局由Freddie Freeman敲出安打後，Tommy Edman轟出2分砲，加上Enrique Hernández也擊出3分砲一度以6:0領先。

不過馬林魚隊由7局下Otto López敲出2分打點安打，加上Nicholas Fortes高飛犧牲打建功，一口氣單局攻下3分。不過道奇隊8局上又靠Chris Taylor擊出適時安打，一口氣又拉開5分差距。

馬林魚9局下反攻，Otto López二壘安打上壘，再利用Nicholas Fortes高飛犧牲打，又追回1分，終場道奇就以4分差贏球。

大谷首打席敲安後，第二打席敲出游擊飛球出局，第三打席被三振，第四打席又是敲出右外野飛球，差點就形成長打，8局上場打擊又被三振，結束今天工作。

▲大谷翔平擔任一棒、指定打擊，他在首打席就敲出安打，並且盜壘成功，本季累積49次盜壘，單季「48轟49盜」（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平擔任一棒、指定打擊，他在首打席就敲出安打，並且盜壘成功，本季累積49次盜壘，單季「48轟49盜」（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷首打席敲安後，第二打席敲出游擊飛球出局，第三打席被三振，第四打席又是敲出右外野飛球，差點就形成長打，8局上場打擊又被三振。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷首打席敲安後，第二打席敲出游擊飛球出局，第三打席被三振，第四打席又是敲出右外野飛球，差點就形成長打，8局上場打擊又被三振。（圖／美聯社／達志影像）

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