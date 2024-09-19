劉亞仁被控同性性侵！「最終判決出爐」月初才因毒品案吃牢飯

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▲劉亞仁對於毒品案一審判決，低頭表示「我感到非常抱歉」。（圖／達志影像）

南韓演員劉亞仁7月捲入性侵案，被一名30歲A男指控性侵，醒來後發現自己遭硬上，當時劉亞仁的經紀公司反駁此事，而近日判決出爐，警方判定不起訴，首爾龍山警察署表示，經調查後證據不足，因此做出不送檢決定。劉亞仁7月被爆出捲入性侵案，他遭指控在7月14日於龍山區某公寓對熟睡中的30歲男子性侵，男方醒來後發現自己遭硬上，立刻向警方報案，受害者明確表示，「劉某將其重要部位放入我的身體。」而劉亞仁的經紀公司也發聲反駁性侵一事「並非事實」。根據韓媒報導，案件爆發後，警方搜集證據以及觀看監控錄像，經過調查後，最終判定指控不成立，劉亞仁的法律代理人方正賢（音譯）律師強調，指控並非事實，要外界不要再對事件有過多揣測，另外，劉亞仁也進行了毒品檢測，結果並未涉及毒品使用。事實上，劉亞仁去年（2023）爆出吸食超過8種毒品，經過1整年的審理，本月3日法官最後以違反毒品管理法、吸大麻等罪名，他被當庭拘捕，判處1年有期徒刑、200萬韓元（約台幣5.2萬元）罰金。現年37歲的劉亞仁，2003年以電視劇《認真生活》的「閒角」出道，當時他才16歲，28歲時因主演電影《思悼》拿下第36屆《青龍電影獎》最佳男演員，被封為「最年輕的影帝」，同時赴坎城影展宣傳，演藝事業水漲船高，在演藝圈多年，也結交許多好友，人脈相當廣闊，與同公司的宋慧喬交情如同姐弟，2017年雙宋結婚時，劉亞仁就代表女方友人上台致詞，沒想到雙宋離婚收場，劉亞仁也因為走偏難逃牢獄之災。