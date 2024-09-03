快訊／劉亞仁吸毒「有逃亡可能」被當庭拘捕！判處1年有期徒刑

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▲劉亞仁吸毒案一審判決出爐，被判處1年有期徒刑、200萬韓元罰鍰。（圖／達志影像）

▲對於一審判決，劉亞仁表示「我感到非常抱歉」。（圖／達志影像）

南韓影帝劉亞仁去年（2023）爆出吸食超過8種毒品，經過1年的調查審理，今（3）日一審結果出爐，法官以違反毒品管理法、吸大麻等罪名起訴劉亞仁，他被當庭拘捕，判處1年有期徒刑、200萬韓元（約台幣5.2萬元）罰金。回顧事件開端，劉亞仁2023年爆出吸毒，他是在2020年至2022年3月期間，總共違法施打181次牛奶針（異丙酚），2021年5月至2022年8月期間，以他人名義非法購買安眠藥，同時爆出吸大麻、古柯鹼、K他命等超過8種的毒品，當時檢察機關求處4年有期徒刑、罰款200萬韓元（約台幣5萬元）。今天，首爾中央地方法院刑事合議25部，對涉嫌違反《麻醉藥品管理法》（精神藥品）、吸大麻等罪名起訴的劉亞仁，判處1年有期徒刑及200萬韓元罰金，同時要求完成80小時的毒品教育課程，並支付約150萬韓元（約台幣3.9萬元）的追繳金；劉亞仁的崔姓友人，則被判處8個月有期徒刑，緩刑2年。法庭表示：「被告人在2020年至2023年間共注射181次異丙酚（牛奶針），並在2021年至2022年間以他人名義習慣性購買安眠藥，從犯罪的持續時間、次數、方式和數量來看，罪行惡劣，必須譴責。異丙酚等醫療用麻醉藥品因其依賴性和成癮性而受到相關法律的嚴格管理，但被告利用法律規定的管理漏洞犯罪，顯示其罪行惡劣。被告已對精神性藥物具有極高的依賴性，存在高度的再犯風險。從2021年開始，治療被告的醫生已經解釋並警告異丙酚過度使用的風險，但被告仍然繼續犯罪。而被告依賴於麻醉劑和安眠藥，甚至吸食大麻，顯示出缺乏毒品危險性的警覺，並且對相關法規的輕視。被告長期患有睡眠障礙和抑鬱症，習慣性使用和購買醫療用麻醉藥品的動機，主要是由於無法入睡的痛苦，這一點值得酌情考慮，因此判處其1年有期徒刑。」對於劉亞仁持有大麻和教唆吸大麻的指控，法官則宣判無罪。法庭認為被告邀請友人一起吸毒，當事人能自行判斷，最後卻加入呼麻，因此無教唆嫌疑，判處「無罪」。法官也表示劉亞仁有逃亡的可能性，所以當庭拘捕，被問及拘捕前有最後想說的話嗎？劉亞仁低聲表示：「對於引起的擔憂和不安，我感到非常抱歉。」劉亞仁出生於南韓大邱廣域市，讀高中時在校門口被星探發現，即使父母反對，他仍決定赴首爾發展，2003年16歲的他以電視劇《認真生活》的「閒角」出道，演出多部電視電影後，28歲時因主演電影《思悼》拿下第36屆《青龍電影獎》最佳男演員，因此獲封「最年輕的影帝」，同時赴坎城影展宣傳，名氣一飛沖天。他演藝圈人脈廣，與同公司的宋慧喬交情甚篤，2017年雙宋結婚時，劉亞仁就代表女方友人上台致詞，2人關係如同親姊弟。