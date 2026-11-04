2026「ITF台灣國際旅展」將於本周末11月6日至11月9日於台北南港展覽館一館盛大登場。多家飯店推出的吃到飽餐券，是民眾最為關心的產品之一。今年飯店不僅有線上旅展，還加碼在實體旅展推現場獨有優惠，像是寒舍集團旗下三家飯店buffet，直接限量推出下殺5折；台北凱撒也有聯合餐券買一送一，拿去吃泰國南洋料理，變成僅41折。《NOWNEWS今日新聞》整理4大飯店集團共計7家餐廳的吃到飽券在旅展現場才有的優惠，詳細折扣資訊一次看。
📍寒舍集團（台北喜來登「十二廚」、台北寒舍艾美「探索餐廳」、礁溪寒沐「MU TABLE」）：
寒舍集團集結旗下四大飯店品牌推出一系列優惠，最引人矚目的，莫過於旅展現場限定、每日限量50組的精選商品5折起優惠，必搶的吃到飽餐券包含台北喜來登的「十二廚」、台北寒舍艾美的「探索餐廳」與礁溪寒沐的「MU TABLE」。
▪️11月6日：
首日推出住宿券優惠，礁溪寒沐酒店 四人一泊一食家庭連通房住宿券1張原價1萬6800元，活動價8400元
（同場加映）線上旅展：11月6日當日上午10點將開放到寒舍集團線上旅展官網，開搶「台北喜來登十二廚平日雙人自助下午茶券」限量50組，旅展售價1600元再5折優惠，1張雙人券只要800元(原價2178元)，下殺只要37折，等於每人只要400元，就能吃到五星飯店的下午茶吃到飽。
▪️11月7日：
礁溪寒沐酒店的「MU TABLE」正巧全新改裝開幕，嶄新用餐空間與精選美饌，旅展現場推出「MU TABLE 平日單人自助午餐券」4張，旅展價4200元，限量50組再享5折優惠價2100元（原價5632元）。
▪️11月8日：
寒舍艾美酒店的「探索廚房」的旅展現場優惠，推出「探索廚房平日自助餐券」4張，旅展價8200元，限量50組再享5折優惠4100元（原價1萬472元）。
▪️11月9日：
旅展現場優惠有「Buffet 之王」美譽的「十二廚平日自助午餐」推出4張旅展價5000元，限量50組5折優惠價2500元（原價6556元），等於平均每人只要625元。
📍凱撒飯店集團（台北凱撒「Checkers」、板橋凱撒「蓮花餐廳」）
凱撒飯店連鎖在台北國際旅展現場推現場限定優惠，將販售聯合住宿券、聯合餐券及各館特色商品，每日上午10點更推出限量「買一送一」餐券，每張售價890元還享有買一送一，可於台北凱撒Checkers或板橋凱撒蓮花餐廳平日午、晚餐及週日晚餐時段使用。
若是拿來到板橋凱撒蓮花餐廳享用泰式南洋料理點菜吃到飽且周日晚餐使用，2人品嚐特價890元，原價是2156元，等於是享有4.1折優惠。提醒每日限量30張，民眾可把握開賣時間搶購。
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：
展場現場每日11:00、15:00推出餐券限時優惠， 超人氣Buffet「敘日全日餐廳平日午晚餐 (6+1+1張/套) 每套7800元」，買六張限時加碼送一張平日午晚餐券及一張下午茶餐券，即線上旅展沒有送的下午茶券，在旅展現場獨有送出。
敘日全日餐廳午晚餐餐期無限供應風味泰國蝦、生食級干貝柱等，並可暢饗本季季節限定主題「異國海鮮季」百道異國美饌，享受地中海茄醬橄欖焗海鮮、爐烤茴香鱸魚、金湯酸白菜鮮魚海鮮鍋等特色餐點。
📍台北美福飯店「彩匯自助餐廳」
另外，台北美福飯店同樣在旅展現場也有限定優惠，旗下buffet「彩匯自助餐廳」推出限定快閃活動，《彩匯自助晚餐單人券》優惠價1600元，原價2288元，等於是約6.9折優惠，每日下午三點準時開賣，限量60組，每人限購2張。
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寒舍集團集結旗下四大飯店品牌推出一系列優惠，最引人矚目的，莫過於旅展現場限定、每日限量50組的精選商品5折起優惠，必搶的吃到飽餐券包含台北喜來登的「十二廚」、台北寒舍艾美的「探索餐廳」與礁溪寒沐的「MU TABLE」。
▪️11月6日：
首日推出住宿券優惠，礁溪寒沐酒店 四人一泊一食家庭連通房住宿券1張原價1萬6800元，活動價8400元
（同場加映）線上旅展：11月6日當日上午10點將開放到寒舍集團線上旅展官網，開搶「台北喜來登十二廚平日雙人自助下午茶券」限量50組，旅展售價1600元再5折優惠，1張雙人券只要800元(原價2178元)，下殺只要37折，等於每人只要400元，就能吃到五星飯店的下午茶吃到飽。
▪️11月7日：
礁溪寒沐酒店的「MU TABLE」正巧全新改裝開幕，嶄新用餐空間與精選美饌，旅展現場推出「MU TABLE 平日單人自助午餐券」4張，旅展價4200元，限量50組再享5折優惠價2100元（原價5632元）。
▪️11月8日：
寒舍艾美酒店的「探索廚房」的旅展現場優惠，推出「探索廚房平日自助餐券」4張，旅展價8200元，限量50組再享5折優惠4100元（原價1萬472元）。
▪️11月9日：
旅展現場優惠有「Buffet 之王」美譽的「十二廚平日自助午餐」推出4張旅展價5000元，限量50組5折優惠價2500元（原價6556元），等於平均每人只要625元。
📍凱撒飯店集團（台北凱撒「Checkers」、板橋凱撒「蓮花餐廳」）
凱撒飯店連鎖在台北國際旅展現場推現場限定優惠，將販售聯合住宿券、聯合餐券及各館特色商品，每日上午10點更推出限量「買一送一」餐券，每張售價890元還享有買一送一，可於台北凱撒Checkers或板橋凱撒蓮花餐廳平日午、晚餐及週日晚餐時段使用。
若是拿來到板橋凱撒蓮花餐廳享用泰式南洋料理點菜吃到飽且周日晚餐使用，2人品嚐特價890元，原價是2156元，等於是享有4.1折優惠。提醒每日限量30張，民眾可把握開賣時間搶購。
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：
展場現場每日11:00、15:00推出餐券限時優惠， 超人氣Buffet「敘日全日餐廳平日午晚餐 (6+1+1張/套) 每套7800元」，買六張限時加碼送一張平日午晚餐券及一張下午茶餐券，即線上旅展沒有送的下午茶券，在旅展現場獨有送出。
敘日全日餐廳午晚餐餐期無限供應風味泰國蝦、生食級干貝柱等，並可暢饗本季季節限定主題「異國海鮮季」百道異國美饌，享受地中海茄醬橄欖焗海鮮、爐烤茴香鱸魚、金湯酸白菜鮮魚海鮮鍋等特色餐點。
另外，台北美福飯店同樣在旅展現場也有限定優惠，旗下buffet「彩匯自助餐廳」推出限定快閃活動，《彩匯自助晚餐單人券》優惠價1600元，原價2288元，等於是約6.9折優惠，每日下午三點準時開賣，限量60組，每人限購2張。