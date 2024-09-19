大谷翔平超狂！連26次盜壘嘗試都成功　將挑戰前輩鈴木一朗神紀錄

MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（19）日在與馬林魚隊的比賽上，首局先是敲安上壘、隨後並靠著快腿跑出盜壘成功，本季第49盜出爐，距離單季「50轟50盜」的史無前例成就又更近一步。而大谷不僅在壘間破壞力驚人，個人也已經連續26次盜壘嘗試都成功，保握度相當高，是否有望挑戰前輩鈴木一朗的「神紀錄」，外界也相當關注。
大谷本季已累計49盜 且連26次盜壘都成功
大谷翔平今日個人5個打數敲出1支安打，這支安打就是首局他所打出來的，隨後並靠著腳程盜上二壘，本季第49盜正式出爐。目前大谷共累積49次盜壘成功，距離前輩鈴木一朗過去所保持的大聯盟日籍球員單季最多56盜紀錄，如今僅剩下7盜就能追平，後續能否成功追上，甚至一舉超車，值得期待。
盜壘成功率高達92.5% 49盜也追平主帥Roberts紀錄
根據數據統計，大谷翔平自從美國時間7月23日，在主場對陣巨人隊的比賽以來，個人已經連續26次盜壘成功，本季盜壘成功率至今高達92.5%。而日媒則報導指出，大谷本季已累積49盜，也正式追平道奇總教練Dave Roberts，過去球員時期效力於教士隊時的最多單季49盜紀錄。
而大谷翔平本季是否有可能在季後賽上球隊有需要的情況下，替道奇登板投球，主帥Dave Roberts日前受訪時不把話說死，他表示：「可能性相當低，但並不是零。」大谷自己則坦言「我不知道」，並補充表示，這個問題還沒與球隊討論過，主要都是專注在復健進度的部分，可能等到回歸道奇主場後，會再開會討論後續的規劃。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平今日個人5個打數敲出1支安打，這支安打就是首局他所打出來的，隨後並靠著腳程盜上二壘，本季第49盜正式出爐。目前大谷共累積49次盜壘成功，距離前輩鈴木一朗過去所保持的大聯盟日籍球員單季最多56盜紀錄，如今僅剩下7盜就能追平，後續能否成功追上，甚至一舉超車，值得期待。
盜壘成功率高達92.5% 49盜也追平主帥Roberts紀錄
根據數據統計，大谷翔平自從美國時間7月23日，在主場對陣巨人隊的比賽以來，個人已經連續26次盜壘成功，本季盜壘成功率至今高達92.5%。而日媒則報導指出，大谷本季已累積49盜，也正式追平道奇總教練Dave Roberts，過去球員時期效力於教士隊時的最多單季49盜紀錄。
而大谷翔平本季是否有可能在季後賽上球隊有需要的情況下，替道奇登板投球，主帥Dave Roberts日前受訪時不把話說死，他表示：「可能性相當低，但並不是零。」大谷自己則坦言「我不知道」，並補充表示，這個問題還沒與球隊討論過，主要都是專注在復健進度的部分，可能等到回歸道奇主場後，會再開會討論後續的規劃。