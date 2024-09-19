美聯準會Fed宣布降息2碼！降息代表什麼　對股市、房市影響一次看

美國聯邦準備理事會（Fed，簡稱聯準會）今（18）宣布降息2碼，成為2020年3月以來連續升息11次後的首次降息，預估年底還會再降2碼。我國中央銀行（央行）今午也將舉行第3季理監事會議，是否會跟進Fed降息，亦或反其道升息備受矚目。降息是什麼？１碼又是多少？美國降息是否會影響股市？降息對房市有何影響？《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握。
降息、升息代表什麼？
要搞懂降息（Cut interest rates）前，我們得先明白基準利率（Benchmark interest rate）是什麼，基準利率是央行為調節經濟而定的利率水平，常做為市場上各種貸款、儲蓄和投資產品的參考利率。
降息（Cut interest rates）指的就是調降基準利率，反之調升基準利率則是升息，是各國央行常見的貨幣政策工具之一。
而降息會讓民眾向銀行借錢的成本變低、定存利息也變低，讓大家覺得不如把錢拿出來消費或是投資，目的是要刺激經濟，帶動經濟成長，但也可能會導致物價上漲。
升息則代表會讓民眾向銀行借錢的成本變高、定存利息也變高，鼓勵大家多存錢少消費，目的是要降低通貨膨脹，來讓市場降降溫，但連帶的也會造成失業率上升。
降息1碼、2碼是多少？
Feb及我國央行調整基準利率所用的單位是碼，1碼為0.25%，也就是25個基點（basis points，bps），2碼就是0.5%。而我國央行最小的升降單位是半碼，也就是 0.125%。
在貨幣政策中，「一碼」和「半碼」通常是指基準利率的調整幅度，降息的幅度以一碼或半碼為單位，降息一碼表示降低0.25個百分點，降息半碼表示降低0.125個百分點。
降息對股市、房市有什麼影響？
降息讓大家向銀行借錢的成本變低、定存利率也低，因此在低利率環境下，企業通常會傾向加碼投資，付小小的貸款利息來獲取更大的營利，進而推動股價上漲。對一般投資者來說，因為錢存在銀行可獲得利息變少了，更容易轉向報酬更高的股市，有助促進股市活絡。
對於房市來說，降息同樣因為低利率使貸款成本降低，房貸族利息負擔減輕，預期錢存銀行會被通膨吃掉、愈存愈薄，相較把資金投入上下震盪的股市，保守型投資人多會選擇相對平穩的房市，自住需求者也可能因低率而加快買房時程。不過也因買房需求增，降息可能也會推高房價。
誰決定什麼時候要降息還是升息？
降息或升息貨幣調節，通常由各國的中央銀行定期開會決議，美國聯準會（Fed）就是美國的中央銀行，其聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee，FOMC） 負責制定聯邦基金利率，並定期審查和調整利率，FOMC每年都會召開8次例行會議。而我國則是由央行每季召開理監事會議決策，1年共4次。2024年美FOMC會議時間與結果如下：
02月01日 5.25%-5.50%（維持不變）
03月21日 5.25%-5.50%（維持不變）
05月02日 5.25%-5.50%（維持不變）
06月13日 5.25%-5.50%（維持不變）
08月01日 5.25%-5.50%（維持不變）
09月19日 4.75%-5%（調降兩碼）
11月08日 待定
12月19日 待定
台灣央行本季理監事會議會跟進Fed降息嗎？
據了解，台灣近一年多來升息了6次，今年3月22日再度升息半碼，重貼現率升至2.000%，當時央行總裁楊金龍已透露，貨幣政策將持續偏向緊縮，預計短期內不會有降息的動作。台灣央行近年升降息情形如下：
2011年4月1日：升息半碼
2011年7月1日：升息半碼
2015年9月25日：降息半碼
2015年12月18日：降息半碼
2016年3月25日：降息半碼
2016年7月1日：降息半碼
2020年3月19日：降息1碼
2022年3月17日：升息1碼
2022年6月16日：升息半碼
2022年9月22日：升息半碼
2022年12月15日：升息半碼
2023年3月23日：升息半碼
2024年3月22日：升息半碼
參考資料：中華民國中央銀行全球資訊網
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要搞懂降息（Cut interest rates）前，我們得先明白基準利率（Benchmark interest rate）是什麼，基準利率是央行為調節經濟而定的利率水平，常做為市場上各種貸款、儲蓄和投資產品的參考利率。
降息（Cut interest rates）指的就是調降基準利率，反之調升基準利率則是升息，是各國央行常見的貨幣政策工具之一。
而降息會讓民眾向銀行借錢的成本變低、定存利息也變低，讓大家覺得不如把錢拿出來消費或是投資，目的是要刺激經濟，帶動經濟成長，但也可能會導致物價上漲。
升息則代表會讓民眾向銀行借錢的成本變高、定存利息也變高，鼓勵大家多存錢少消費，目的是要降低通貨膨脹，來讓市場降降溫，但連帶的也會造成失業率上升。
降息1碼、2碼是多少？
Feb及我國央行調整基準利率所用的單位是碼，1碼為0.25%，也就是25個基點（basis points，bps），2碼就是0.5%。而我國央行最小的升降單位是半碼，也就是 0.125%。
在貨幣政策中，「一碼」和「半碼」通常是指基準利率的調整幅度，降息的幅度以一碼或半碼為單位，降息一碼表示降低0.25個百分點，降息半碼表示降低0.125個百分點。
降息對股市、房市有什麼影響？
降息讓大家向銀行借錢的成本變低、定存利率也低，因此在低利率環境下，企業通常會傾向加碼投資，付小小的貸款利息來獲取更大的營利，進而推動股價上漲。對一般投資者來說，因為錢存在銀行可獲得利息變少了，更容易轉向報酬更高的股市，有助促進股市活絡。
對於房市來說，降息同樣因為低利率使貸款成本降低，房貸族利息負擔減輕，預期錢存銀行會被通膨吃掉、愈存愈薄，相較把資金投入上下震盪的股市，保守型投資人多會選擇相對平穩的房市，自住需求者也可能因低率而加快買房時程。不過也因買房需求增，降息可能也會推高房價。
誰決定什麼時候要降息還是升息？
降息或升息貨幣調節，通常由各國的中央銀行定期開會決議，美國聯準會（Fed）就是美國的中央銀行，其聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee，FOMC） 負責制定聯邦基金利率，並定期審查和調整利率，FOMC每年都會召開8次例行會議。而我國則是由央行每季召開理監事會議決策，1年共4次。2024年美FOMC會議時間與結果如下：
02月01日 5.25%-5.50%（維持不變）
03月21日 5.25%-5.50%（維持不變）
05月02日 5.25%-5.50%（維持不變）
06月13日 5.25%-5.50%（維持不變）
08月01日 5.25%-5.50%（維持不變）
09月19日 4.75%-5%（調降兩碼）
11月08日 待定
12月19日 待定
台灣央行本季理監事會議會跟進Fed降息嗎？
據了解，台灣近一年多來升息了6次，今年3月22日再度升息半碼，重貼現率升至2.000%，當時央行總裁楊金龍已透露，貨幣政策將持續偏向緊縮，預計短期內不會有降息的動作。台灣央行近年升降息情形如下：
2011年4月1日：升息半碼
2011年7月1日：升息半碼
2015年9月25日：降息半碼
2015年12月18日：降息半碼
2016年3月25日：降息半碼
2016年7月1日：降息半碼
2020年3月19日：降息1碼
2022年3月17日：升息1碼
2022年6月16日：升息半碼
2022年9月22日：升息半碼
2022年12月15日：升息半碼
2023年3月23日：升息半碼
2024年3月22日：升息半碼
參考資料：中華民國中央銀行全球資訊網