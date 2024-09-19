中秋大樂透100組開獎號碼！最新中獎彩券行一覽　百萬富翁剩33席

美聯準會Fed宣布降息2碼！降息代表什麼　對股市、房市影響一次看

記者徐銘穗/綜合報導

▲美國聯準會（Fed）18日宣布降息2碼，成為2020年3月以來首次降息。聯準會主席鮑爾（資料照）表示，政策適當調整可維持就業市場的強勁。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯準會（Fed）18日宣布降息2碼，成為2020年3月以來首次降息。聯準會主席鮑爾（資料照）表示，政策適當調整可維持就業市場的強勁。（圖／美聯社／達志影像）
美國聯邦準備理事會（Fed，簡稱聯準會）今（18）宣布降息2碼，成為2020年3月以來連續升息11次後的首次降息，預估年底還會再降2碼。我國中央銀行（央行）今午也將舉行第3季理監事會議，是否會跟進Fed降息，亦或反其道升息備受矚目。降息是什麼？１碼又是多少？美國降息是否會影響股市？降息對房市有何影響？《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握。

我是廣告 請繼續往下閱讀
降息、升息代表什麼？

要搞懂降息（Cut interest rates）前，我們得先明白基準利率（Benchmark interest rate）是什麼，基準利率是央行為調節經濟而定的利率水平，常做為市場上各種貸款、儲蓄和投資產品的參考利率。

降息（Cut interest rates）指的就是調降基準利率，反之調升基準利率則是升息，是各國央行常見的貨幣政策工具之一。

而降息會讓民眾向銀行借錢的成本變低、定存利息也變低，讓大家覺得不如把錢拿出來消費或是投資，目的是要刺激經濟，帶動經濟成長，但也可能會導致物價上漲。

升息則代表會讓民眾向銀行借錢的成本變高、定存利息也變高，鼓勵大家多存錢少消費，目的是要降低通貨膨脹，來讓市場降降溫，但連帶的也會造成失業率上升。

▲新台幣兌美元。（圖／NOWnews資料照）
▲降息會讓民眾向銀行借錢的成本變低、定存利息也變低，主要目的是刺激經濟。（圖／NOWnews資料照）
降息1碼、2碼是多少？

Feb及我國央行調整基準利率所用的單位是碼，1碼為0.25%，也就是25個基點（basis points，bps），2碼就是0.5%。而我國央行最小的升降單位是半碼，也就是 0.125%。

在貨幣政策中，「一碼」和「半碼」通常是指基準利率的調整幅度，降息的幅度以一碼或半碼為單位，降息一碼表示降低0.25個百分點，降息半碼表示降低0.125個百分點。

降息對股市、房市有什麼影響？

降息讓大家向銀行借錢的成本變低、定存利率也低，因此在低利率環境下，企業通常會傾向加碼投資，付小小的貸款利息來獲取更大的營利，進而推動股價上漲。對一般投資者來說，因為錢存在銀行可獲得利息變少了，更容易轉向報酬更高的股市，有助促進股市活絡。

對於房市來說，降息同樣因為低利率使貸款成本降低，房貸族利息負擔減輕，預期錢存銀行會被通膨吃掉、愈存愈薄，相較把資金投入上下震盪的股市，保守型投資人多會選擇相對平穩的房市，自住需求者也可能因低率而加快買房時程。不過也因買房需求增，降息可能也會推高房價。

▲今（2022）年台股玩大怒神，前3季大盤重挫逾26%，不過高股息ETF格外抗跌，多數績效都能跑贏大盤。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲降息有助股市與房市活絡，但也可能會推升房價。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照）
誰決定什麼時候要降息還是升息？

降息或升息貨幣調節，通常由各國的中央銀行定期開會決議，美國聯準會（Fed）就是美國的中央銀行，其聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee，FOMC） 負責制定聯邦基金利率，並定期審查和調整利率，FOMC每年都會召開8次例行會議。而我國則是由央行每季召開理監事會議決策，1年共4次。2024年美FOMC會議時間與結果如下：

02月01日　5.25%-5.50%（維持不變）
03月21日　5.25%-5.50%（維持不變）
05月02日　5.25%-5.50%（維持不變）
06月13日　5.25%-5.50%（維持不變）
08月01日　5.25%-5.50%（維持不變）
09月19日　4.75%-5%（調降兩碼）
11月08日　待定
12月19日　待定


台灣央行本季理監事會議會跟進Fed降息嗎？

據了解，台灣近一年多來升息了6次，今年3月22日再度升息半碼，重貼現率升至2.000%，當時央行總裁楊金龍已透露，貨幣政策將持續偏向緊縮，預計短期內不會有降息的動作。台灣央行近年升降息情形如下：

2011年4月1日：升息半碼
2011年7月1日：升息半碼
2015年9月25日：降息半碼
2015年12月18日：降息半碼
2016年3月25日：降息半碼
2016年7月1日：降息半碼
2020年3月19日：降息1碼
2022年3月17日：升息1碼
2022年6月16日：升息半碼
2022年9月22日：升息半碼
2022年12月15日：升息半碼
2023年3月23日：升息半碼
2024年3月22日：升息半碼

參考資料：中華民國中央銀行全球資訊網

Fed宣佈降息2碼、美股震盪走低　台股開盤小跌3點後翻紅

美降息2碼！美元因這原因先跌後升　新台幣早盤重貶逾1角破32元

房市變冷了？先簽「同意房價」才能看房　他揭關鍵：人性就是犯賤

房市要變天了？建商、房仲不再暴力成長　專家揭2原因：大者恆大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載