6折租台北房！2條件申請、租金最低6200元　孩童念小學最長租12年

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▲六都加新竹縣市等7大都會區歷年Q2新案平均房價，台北市每坪單價破120萬元最高。（表／住商機構提供）

▲台北「幸福住宅」專案，首波釋出4處近國小的都更分回戶，圖為中山區北安都更分回戶。（圖／台北市都發局提供）

6折租台北房不是夢想！台北市政府為鼓勵青年結婚、生小孩，今（19）宣布推出「幸福住宅」專案，首波釋出4處近國小的都更分回戶、共156戶，符合2條件可申請，租金最低6200元，而且相較一般社宅租約3年、續租不得超過6年，幸福住宅專案只要承租期「有子女分發至學區小學就讀」，租期最長可到12年。根據臺北市地政局住宅價格指數，去年12月台北市大樓標準住宅單價為每坪73.6萬元，另依行政院主計總處「112年家庭收支調查」內容指出，去年台北市平均每戶家庭消費支出為109萬元，全台之冠。而台北市今年第2季平均新案單價約123.8萬元，不僅為各縣市最高，與2023年同期相比漲幅約17.2%，也是七都之冠。臺北市都發局今（19）公開「幸福住宅」專案，，就能申請市府以公有土地參與都市更新分回、公益設施捐贈、TOD增額獎勵等方式取得的社會住宅。都發局指出，第一階段將優先釋出4處鄰近公園及國小的都更分回戶、共156戶，包含信義區永吉都更分回戶、信安都更分回戶、中山區北安都更分回戶、文山區溪州都更分回戶，預計10月31日公告，受理申請至11月14日，12月3日抽籤，經資格審查後，永吉都更分回戶最快12月可入住。第二階段2026年再釋出1處、173戶，預計將有329個家庭受惠。釋出社宅有1、2、3房型，總坪數14坪至45坪不等，租金含管理費依申請人所得而異，每月租金落在6200元至3萬8100元不等，約為市價6、7折。舉例，信義區信安都更分回戶的1房型來看，14坪最低租金只要6200元。且依據不同收入家庭，提供3000元至1萬1000元租金分級補貼，也適用育兒家庭加籤及育兒租金加碼補貼機制。此外，一般社宅租賃期限為3年、續租不得超過6年。不過，臺北市都發局的「幸福住宅」專案，有一但書條款，