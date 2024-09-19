《魷魚遊戲2》關卡公開！操場放蝴蝶結棺材　李政宰女兒是朴圭瑛?

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▲李政宰在《魷魚遊戲2》中，從邋遢中長髮變成紅髮，再變成短髮。（圖／Netflix）

▲《魷魚遊戲2》新遊戲關卡，疑似在操場上舉行。（圖／Netflix IG）

▲朴圭瑛參戰《魷魚遊戲2》，是本季重要的女生要角。（圖／Netflix）

▲《魷魚遊戲2》最終演員名單為：BIGBANG前成員T.O.P崔勝鉉（左起）、李陣郁、元志安、朴圭瑛、姜愛心、李大衛、曹柔理、盧載沅。（圖／Netflix）

現象級影集《魷魚遊戲》續集《魷魚遊戲2》將於12月26日在Netflix上線，除了，官方今（19）日也釋出新影片，符合第一支預告的操場背景，正中間多了粉色蝴蝶結棺材；主要演員李政宰（第一季編號456的魷魚遊戲獲勝者）、李炳憲（魷魚遊戲負責人）、魏嘏雋（潛入魷魚遊戲組織的警察）也一一回答網友的「疑問」，猜測朴圭瑛、曹柔理可能就是成奇勳（李政宰 飾）的女兒！？《魷魚遊戲》是2021年9月17日於Netflix上線的影集，由孔劉飾演的「西裝男」帶領男主角李政宰（飾演：編號456成奇勳）進入「魷魚遊戲」，他與急用錢的各方人士：朴海秀（飾演：編號218曹尚佑）、鄭好娟（飾演：編號067姜曉）、許城泰（飾演：編號101張德秀）、金姝怜（飾演：編號212韓美女）、吳永洙（飾演：編號001吳一男）等人，以「血腥殘忍」的方式一同爭奪456億獎金，最後獲勝者為李政宰；但李政宰為了揭發遊戲背後組織，再次踏上旅途參戰「魷魚遊戲2」。《魷魚遊戲》續集已在去年7月開拍、今年6月拍完，確定拆成《魷魚遊戲2》6集、《魷魚遊戲3》6至7集的方式呈現，《魷魚遊戲2》將於12月26日上線，2025年播出大結局；第二季要角除了有活下來的李政宰、關主李炳憲、警察魏嘏雋，任時完、姜河那、朴圭瑛、李陣郁、朴成焄、梁東根、姜愛心、李大衛、崔勝鉉（T.O.P）、盧載沅、曹柔理、元志安也確定參戰，「西裝男」孔劉也會持續找人打畫片。《魷魚遊戲2》日前釋出第一版預告，穿著綠色運動衣的參賽者們在操場上奔馳；今天加碼釋出「彩虹操場」的俯瞰視角，戴著幾何圖形面罩的紅衣守衛，拖著闖關失敗者的屍體到操場正中央，他後方還擺著粉色蝴蝶結的棺材，寫上「遊戲還沒結束」，讓人猜測本季其中一項遊戲，就是在操場上舉行。此外，李政宰、李炳憲、魏嘏雋也露面回答網友的提問，其中一題「李炳憲會變成戴著動物面具的貴賓，把遊戲代表的位置讓給李政宰」，讓李炳憲笑喊：「很有趣的想像力，但跟實際故事差很多，聽起來很有趣，不過我喜歡當隊長！」表示絕不可能讓位讓李政宰獨大。更有趣的是，還有觀眾認為「曹柔理、朴圭瑛會加入最新一季」的原因，而朴圭瑛則被歸類在「主要演員欄位」的女主角，所以李政宰的女兒不是曹柔理就是朴圭瑛，「因為當李政宰成為主持人後，遇到女兒就會變得兩難，李政宰會為了保護女兒做出決定」，一番猜測讓李政宰大笑並讚美該網友想像力豐富：「寫這則留言的人應該加入劇組！」類 型：動作、驚悚語 言：韓語編 劇：黃東赫導 演：黃東赫集 數：6演 員：李政宰（飾演：成奇勳）、李炳憲（飾演：黃仁昊）魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）朴圭瑛（飾演：？？？）、任時完（飾演：？？？）姜河那（飾演：？？？）、朴成焄（飾演：？？？）梁東根（飾演：？？？）、曹柔理（飾演：？？？）姜愛心（飾演：？？？）、李大衛（飾演：？？？）李陣郁（飾演：？？？）、崔勝鉉（飾演：？？？）盧載沅（飾演：？？？）、元志安（飾演：？？？）播 出：2024年12月26日收 看：Netflix