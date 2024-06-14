《魷魚遊戲》2、3季拍完了！女機器人男友登場「是最新殺人角色」
紅遍國際的熱門影集《魷魚遊戲》第2季、第3季確定拍完，根據韓媒報導，《魷魚》將比照《黑暗榮耀》的模式，分成6集、6集至7集的方式播出，而最新一季的角色，除了有李政宰、李炳憲、任時完、姜河那、魏嘏雋、朴圭瑛、李陣郁、朴成焄、梁東根、姜愛心、李大衛、崔勝鉉（T.O.P）、盧載沅、曹柔理、元志安與孔劉（特別演出），殺人機器洋娃娃「英熙」的男友「哲秀」也有望現身！
記者陳雅蘭／綜合報導
根據《OSEN》報導，工作人員去年7月開拍《魷魚遊戲2》、《魷魚遊戲3》，日前正式結束拍攝，內容不會一次播出，將拆季依序公開。劇組為了犒賞大家，在11日、12日前往京畿道加平開烤肉派對慶功，紀念拍攝圓滿結束。
雖然去年Netflix不承認也不否認《魷魚遊戲》同時製作第2季、第3季，但業界人士都透露，「第2季跟第3季確定是同時拍攝」，嚴格來說續集就是長篇故事，所以分成2季、3季的方式公開，據悉第2季有6集，第3季有6集至7集，兩季播出的時間不會間隔太長；在第2季中，機器洋娃娃「英熙」的男友「哲秀」有望現身，不過一切仍待官方親口證實。
「英熙」在第1季第1集就登場，她跟參賽者玩123木頭人，若倒數結束有人動身，就會被射殺。「英熙」曾出現在韓國1970年至1980年的課本上，藝術總監蔡景舜曾透露會有此角色的原因，是為了使「童年回憶」與參賽者「絕望的恐懼」中進行強烈對比，跟「椪糖遊戲」以及「遊樂設施」的概念一樣，要喚起參賽者的童年回憶而打造。
除了新機器人「哲秀」可能現身，在第一季破關成功的「背號456」李政宰回到首爾後，為了找出最新的「魷魚遊戲」負責人，他搶走西裝男孔劉誘騙他人的「邀請卡」赴美國參加「魷魚遊戲2」；大魔王李炳憲也不隱藏身分大方現身；任時完、姜河那、魏嘏雋、朴圭瑛、李陣郁、朴成焄、梁東根、姜愛心、李大衛、崔勝鉉（T.O.P）、盧載沅、曹柔理、元志安與孔劉等人，也是新一季的要角，內容確定今年播出，正確日期有待Netflix公告。