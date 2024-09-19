黃曉明認愛白富美葉珂！曾嘆感情都會變　洩與Angelababy婚變原因

46歲中國男星黃曉明今（19）日爆認愛小15歲白富美網紅女友葉珂，更傳出女方曬百萬鑽戒與疑似產檢等新聞，甜蜜之餘，他與舊愛Angelababy的情史也再被大批網友們關注。黃曉明與Angelababy結婚6年多，育有一子「小海綿」，夫妻倆婚變消息頻傳，2022年初兩人證實離婚，男方當時就爆出與白富美網紅葉珂過從甚密。事實上，黃曉明與Angelababy相愛時，就曾在接受訪問罕見吐露感情觀「任何感情都會變」，當時就引發網友們討論，揣測黃曉明是不是已經開始在為「官宣離婚」鋪路。
黃曉明在接受採訪時曾一度直言：「這世界上很多的東西，都是會變的，其實我覺得人活到最後就會發現，那些都是親情了。」雖然他的一席話隻字未提到當時的愛人Angelababy，但似乎也是在暗示：無論當時再怎麼深愛對方，那份「愛情」終將隨著時間流逝，昇華成其他形式。
黃曉明在2015年時風光迎娶Angelababy，在婚禮上宣言「要把妳寵成公主」，婚後他們曬盡恩愛，黃曉明受訪時還透露，他在家裡都是執行命令的那位，至於Angelababy則是負責發號施令，但對老婆的指令，他都是心甘情願跟隨。
他們還合體上各大節目如《快樂大本營》、《奔跑吧！兄弟》等狂灑狗糧，讓鄧超、何炅等主持人都忍不住表示：「會不會太幸福啦！」。
但從2018年起，夫妻倆開始零同台，參加央視秋晚都是分開表演、受訪，當時就外傳已離婚。不僅如此，Angelababy經常被陸媒拍到獨自帶著兒子「小海綿」出國、逛街等等，連之前她上《奇遇人生》節目時都透露「不想再被稱為黃曉明的妻子」，雖然她的本意是想要擁有自己的代表作，仍使得外界免不了臆測他們感情是否出狀況。
而今黃曉明宣布與長相神似Angelababy的網紅企業家葉珂在一起，也正式宣告與前妻的關係顯然已經「回不去了」，果然印證他所說的「任何感情都會變」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃曉明在2015年時風光迎娶Angelababy，在婚禮上宣言「要把妳寵成公主」，婚後他們曬盡恩愛，黃曉明受訪時還透露，他在家裡都是執行命令的那位，至於Angelababy則是負責發號施令，但對老婆的指令，他都是心甘情願跟隨。
他們還合體上各大節目如《快樂大本營》、《奔跑吧！兄弟》等狂灑狗糧，讓鄧超、何炅等主持人都忍不住表示：「會不會太幸福啦！」。
但從2018年起，夫妻倆開始零同台，參加央視秋晚都是分開表演、受訪，當時就外傳已離婚。不僅如此，Angelababy經常被陸媒拍到獨自帶著兒子「小海綿」出國、逛街等等，連之前她上《奇遇人生》節目時都透露「不想再被稱為黃曉明的妻子」，雖然她的本意是想要擁有自己的代表作，仍使得外界免不了臆測他們感情是否出狀況。
而今黃曉明宣布與長相神似Angelababy的網紅企業家葉珂在一起，也正式宣告與前妻的關係顯然已經「回不去了」，果然印證他所說的「任何感情都會變」。