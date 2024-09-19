央行第7波信用管制4重拳打房！專家驚：楊金龍生氣了　這1點最狠

美國聯準會（Fed）今（19）凌晨才宣布降息2碼，我國中央銀行（央行）下午召開第3季理監事會議，利率政策維持不變，但存準率調升1碼，並且祭出第7波信用管制措施，包含取消寬限期、第2戶貸款上限降為5成並擴大至全國、第3戶以上貸款上限降為3成，以及餘屋貸款上限降為3成等4點。房產專家驚呼，此波打房拳拳到肉、打在痛點上，「楊金龍真男人，龍哥真的生氣了，別再說他沒打房了」。
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楊金龍說，此波打房被稱是史上最重打房，就是要放出訊息，讓市場知道，「讓房價不會一直上去」。而央行Q3理監事會後決議，利率政策維持不變，但存準率調升1碼，並且祭出第7波信用管制措施，9月20日起實施，包含以下4點：
1. 新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期。
2. 自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。
3. 公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成。
4. 餘屋貸款最高成數由4成降為3成。
對此，住展雜誌企研室總監陳炳辰告訴《NOWnews今日新聞》表示，央行此次出手力道很強，方方面面都顧到了。他說明，存準率升1碼，聯邦銀行已經公布會調整，銀行要準備更多的資金，各項放款會再緊縮，對已經滿水位的房貸來說更是雪上加霜。
在「名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期」部分，陳炳辰指出，原本名下已經有房產但沒有貸款或是貸款已經繳清者，再買第1間房的話，也可運用寬限期優惠，過往民眾多運用寬限期來投資房產，如今取消寬限期，等於堵住略有薄產者的投資之路，也會影響市場信心干擾。
在第2戶貸款上限降至5成，並且擴大到全國，不再只限於六都加新竹縣市，陳炳辰指出，如今常見二線地帶房市遭過分炒作，常見偏離基本盤的創高價，第2戶限貸擴及全國，對於熱區或有降溫效果，亦能避免如今常見二線地帶房市遭過分炒作，有機會讓區域房市回歸合理水位。
陳炳辰指出，銀行房貸滿水位已經勒住房市，央行第7波信用管制措施更是雪上加霜，現階段大家就是貸不到錢買房，認為全年移轉棟數可能連34萬都保不住，整體信心干擾太大，預售新案可能也會出現推延、新成屋量體也會再縮，接下來每月可能跌破百戶。
銀行房貸滿水位能不能有解？陳炳辰表示，現階段央行打房還沒攻擊到「低首付」，可持續觀察建商能否使出更大力道，持續支撐低首付購屋，如果建商力道足夠的話，「小宅型產品仍有生存空間在」。