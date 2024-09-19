央行破「房貸死局」？今下午召開Q3理監事會　章定煊：全民吞苦果

央行第7波信用管制4重拳打房！專家驚：楊金龍生氣了　這1點最狠

記者徐銘穗/綜合報導

▲央行今（19）召開第3季理監事會議，決議調整存準率1碼，且祭出第7波信用管制，包含取消寬限期、第2戶貸款上限降為5成並擴大至全國，被稱是央行史上最重打房。。（圖／記者陳韋帆攝）
▲央行今（19）召開第3季理監事會議，決議調整存準率1碼，且祭出第7波信用管制，包含取消寬限期、第2戶貸款上限降為5成並擴大至全國，被稱是央行史上最重打房。。（圖／記者陳韋帆攝）

美國聯準會（Fed）今（19）凌晨才宣布降息2碼，我國中央銀行（央行）下午召開第3季理監事會議，利率政策維持不變，但存準率調升1碼，並且祭出第7波信用管制措施，包含取消寬限期、第2戶貸款上限降為5成並擴大至全國、第3戶以上貸款上限降為3成，以及餘屋貸款上限降為3成等4點。房產專家驚呼，此波打房拳拳到肉、打在痛點上，「楊金龍真男人，龍哥真的生氣了，別再說他沒打房了」。

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央行新聞稿指出，從去年下半年起，房市價量都上揚，致全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）居高，至本年8月底為37.5%，接近歷史高點之37.9%。央行總裁楊金龍會後說明，實際分析現在狀況比歷史高點更加嚴峻，疾呼：「我講了2次！」他進一步說，以《銀行法》第72-2條規範的30%來看，銀行水位超過26%已有21家銀行（本土銀行總家數為39家），而且都是大型銀行。

▲中央銀行今（13）日召開第二季理監事會，調升存款準備率1碼，並祭出第6波選擇性信用管制，總裁楊金龍也在會後親自說明決策過程。（圖／記者顏真真攝）
▲不動產貸款集中度逼近歷史高點，楊金龍會後指出，此波實際情形比歷史高點更加嚴峻。（圖／記者顏真真攝）
楊金龍說，此波打房被稱是史上最重打房，就是要放出訊息，讓市場知道，「讓房價不會一直上去」。而央行Q3理監事會後決議，利率政策維持不變，但存準率調升1碼，並且祭出第7波信用管制措施，9月20日起實施，包含以下4點：

1. 新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期。

2. 自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。

3. 公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成。

4. 餘屋貸款最高成數由4成降為3成。

對此，住展雜誌企研室總監陳炳辰告訴《NOWnews今日新聞》表示，央行此次出手力道很強，方方面面都顧到了。他說明，存準率升1碼，聯邦銀行已經公布會調整，銀行要準備更多的資金，各項放款會再緊縮，對已經滿水位的房貸來說更是雪上加霜。

在「名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期」部分，陳炳辰指出，原本名下已經有房產但沒有貸款或是貸款已經繳清者，再買第1間房的話，也可運用寬限期優惠，過往民眾多運用寬限期來投資房產，如今取消寬限期，等於堵住略有薄產者的投資之路，也會影響市場信心干擾。

▲隨著時代推移，鬼月不買房的傳統舊觀念已漸漸破除。（示意圖／NOWnews資料照）
▲名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期，可能會堵住略有薄產者的投資之路。（示意圖／NOWnews資料照）
在第2戶貸款上限降至5成，並且擴大到全國，不再只限於六都加新竹縣市，陳炳辰指出，如今常見二線地帶房市遭過分炒作，常見偏離基本盤的創高價，第2戶限貸擴及全國，對於熱區或有降溫效果，亦能避免如今常見二線地帶房市遭過分炒作，有機會讓區域房市回歸合理水位。

陳炳辰指出，銀行房貸滿水位已經勒住房市，央行第7波信用管制措施更是雪上加霜，現階段大家就是貸不到錢買房，認為全年移轉棟數可能連34萬都保不住，整體信心干擾太大，預售新案可能也會出現推延、新成屋量體也會再縮，接下來每月可能跌破百戶。

銀行房貸滿水位能不能有解？陳炳辰表示，現階段央行打房還沒攻擊到「低首付」，可持續觀察建商能否使出更大力道，持續支撐低首付購屋，如果建商力道足夠的話，「小宅型產品仍有生存空間在」。

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