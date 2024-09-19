五月天參與周思齊引退賽演出！球迷是否可以拍攝？中信兄弟回應了

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▲中信兄弟球星周思齊引退活動，將於9/21(六)-9/22(日)臺北大巨蛋盛大舉辦，「華人第一天團」五月天預計將於 9 月 21 日(六)賽後演唱

▲在公布五月天即將為周思齊引退賽開唱的同天，中信兄弟球團宣布，9月21日在台北大巨蛋的售票座位已經全數完售，寫下中職歷史新篇章。（圖／中信兄弟提供）

中華職棒中信兄弟球星周思齊將於9月21、22日舉行引退賽，其中21日賽後，天團五月天擔任演唱嘉賓，原本傳出，感謝各方的關心與熱情，共同締造了大巨蛋首次滿座的紀錄，為中信兄弟球團將於本週末(9/21-9/22)於臺北大巨蛋盛大舉行The Last Together 周思齊引退主題週活動，寫下更多光榮紀錄與回憶。中信兄弟球團歡迎球迷及觀眾朋友，在原購票座位拍攝參與主題周活動體驗，與全場球迷及觀眾朋友紀錄回憶。中信兄弟球團並未禁止球迷及觀眾朋友拍攝球賽、引退活動以及賽後演出，請球迷及觀眾朋友遵守著作權法第22條，切勿任意重製球賽、引退活動及賽後演出，並禁止即時或遞延直播、轉播或類似行為。• 禁止觀眾攜帶300mm及以上規格之望遠鏡頭入場以外，但不對其他任何照相器材予以設限• 比賽及活動進行中，請不要使用閃光燈與任何發光裝置拍照，避免影響場上選手視線及周遭球迷及觀眾朋友觀賞體驗。一切演出安排皆是為了致敬周思齊選手在中華職棒的重要地位做編排，敬邀各位球迷及觀眾朋友現場享受精彩的演出。