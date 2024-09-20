大谷翔平「51轟51盜」！單場3轟6安10打點　一戰打破松井秀喜紀錄

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▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（20）日在道奇隊以20：4大勝邁阿密馬林魚的比賽中，單場敲出「3轟6安10打點」的打擊成績，完成「51轟51盜」的史詩紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出三響砲。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽，達成「51轟51盜」，並且在第9局產生本季第51轟，大谷翔平又一次刷新球迷對於棒球的認識，今天他6次打擊全部敲安，第6局敲出超大號2分砲，擊球初速為時速111.2英里（約時速179 公里），飛行距離為438 英尺（約133.5 公尺），仰角為36度，一打出去就知道留不住了；第7局，他再敲出時速109.7英里（約時速176.5公里），飛行距離為391英尺（約119.2公尺）的反方向2分砲，仰角為 27度的3分砲，達成50轟50盜壘。在盜壘方面，他只比鈴木一朗在2001年締造的單季56次盜壘紀錄差5次，本紀還有機會來破掉前輩的紀錄。而且他今晚的表演還沒結束，於第9局他再掃出驚人的3分砲，單場6打數6安打、3發全壘打、10分打點、跑回4分、盜壘2次，幫助道奇隊終場以20：4贏球。