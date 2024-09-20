大谷翔平3連轟破紀錄！球迷驚呼「不是人」　MLB：史上最佳比賽？

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（20）日在道奇隊以20：4大勝邁阿密馬林魚的比賽中，單場敲出「3轟6安10打點」的打擊成績，完成「51轟51盜」的史詩紀錄。這個效率和速度也讓網路上陷入瘋狂，有球迷稱大谷「根本不是人」，有美媒則認為：「大谷可能很快會達成55轟55盜」，甚至大聯盟官方也在這場比賽的影片標題中使用「史上最佳比賽？！（GREATEST GAME EVER?!）」，為大谷神奇的發揮喝采。
大谷3轟6安10打點 首次打進季後賽
51轟讓大谷翔平超越了Shaw Green在2001年創下的49支全壘打，成為道奇隊單季最多打出最多全壘打的球員。此外，他當天打出10分打點，超越前輩松井秀喜2005年在為洋基隊效力時創下的116分，成為單季打點最多的日本球員。單場比賽中打回10分打點，同樣也是道奇隊的新紀錄。
此役是大谷在大聯盟參加的第865場比賽。根據美國職棒大聯盟官網記者Sarah Langs報導， 865場是現役從未參加過季後賽的球員中最長的數字，不過這一場比賽他用球棒親自終結這一不名譽的紀錄，將道奇隊送進到季後賽中。
大谷翔平51轟51盜 大聯盟官方：史上最佳比賽？！
針對連大谷翔平以單場3響砲的方式達成51轟51盜壘，網路上已經陷入瘋狂，評論包括：「這個人不可能是人」、「連神都做不到吧」、「他要60/60了，大谷太瘋狂了」等等驚訝的聲音在網路上出現。
美國媒體在社群上也非常興奮，MLB官方X（舊稱Twitter）發文稱：「大谷翔平以他令人難以置信的表現，創造了50轟50盜俱樂部！」，在YouTube頻道上的影片標題則是直接用「史上最佳比賽？！」來形容他此役的表現有多不可思議。美國ESPN官方X稱讚這場比賽「永垂不朽」，ESPN《Sports Center》的官方X稱其為「速度與力量的完美結合」。
《紐約郵報》記者Jon Heyman稱讚大谷翔平說：「以可能是最棒的方式創造了紀錄。」《今日美國》資深棒球作家Bob Nightengale則說：「他是唯一一個50 轟50盜俱樂部的成員，而且我們可能很快就會看到55轟55盜的成績。」
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51轟讓大谷翔平超越了Shaw Green在2001年創下的49支全壘打，成為道奇隊單季最多打出最多全壘打的球員。此外，他當天打出10分打點，超越前輩松井秀喜2005年在為洋基隊效力時創下的116分，成為單季打點最多的日本球員。單場比賽中打回10分打點，同樣也是道奇隊的新紀錄。
此役是大谷在大聯盟參加的第865場比賽。根據美國職棒大聯盟官網記者Sarah Langs報導， 865場是現役從未參加過季後賽的球員中最長的數字，不過這一場比賽他用球棒親自終結這一不名譽的紀錄，將道奇隊送進到季後賽中。
大谷翔平51轟51盜 大聯盟官方：史上最佳比賽？！
針對連大谷翔平以單場3響砲的方式達成51轟51盜壘，網路上已經陷入瘋狂，評論包括：「這個人不可能是人」、「連神都做不到吧」、「他要60/60了，大谷太瘋狂了」等等驚訝的聲音在網路上出現。
美國媒體在社群上也非常興奮，MLB官方X（舊稱Twitter）發文稱：「大谷翔平以他令人難以置信的表現，創造了50轟50盜俱樂部！」，在YouTube頻道上的影片標題則是直接用「史上最佳比賽？！」來形容他此役的表現有多不可思議。美國ESPN官方X稱讚這場比賽「永垂不朽」，ESPN《Sports Center》的官方X稱其為「速度與力量的完美結合」。
《紐約郵報》記者Jon Heyman稱讚大谷翔平說：「以可能是最棒的方式創造了紀錄。」《今日美國》資深棒球作家Bob Nightengale則說：「他是唯一一個50 轟50盜俱樂部的成員，而且我們可能很快就會看到55轟55盜的成績。」