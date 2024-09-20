大谷翔平夢想成真！率道奇前進季後賽：這是我一生不會忘的日子

大谷翔平夢想成真！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（20）日創造歷史，他在面對邁阿密馬林魚隊比賽中，單場三響砲，6打數6安打，海灌10分打點，帶領道奇隊以20:4大勝馬林魚，前進季後賽，這是道奇隊史連續第12年進季後賽，大谷功不可沒，他賽後感動的說：「這是我一生難忘的日子。」
大谷打瘋了 單場3轟不可思議
大谷翔平之前一直48轟卡關，但是前天大谷開轟後，昨天先完成49次盜壘，但今天大谷翔平好像特別猛，前三打席就有3打點，以及2次盜壘，直接把自己逼上單季48轟51盜的節奏。
大谷6局上，面對已經是第三任投手的George Soriano，先是敲出中右外野的2分砲，生涯49轟正式出爐，追平道奇隊史紀錄。但大谷腳步未歇，7局上大谷翔平又發威，面對下一任投手Mike Baumann，他抓到第四球，是一顆143公里外角的彈指曲球，大谷敲出左外野反方向的2分砲，而這也是他本季第50轟，單季50轟50盜達標，又可以說，他創造50轟51盜的「大谷障礙」。
就當眾人以為大谷翔平應該要休息，或是大谷可能要「輕鬆打」的時候，9局上大谷翔平又開轟，單場三響砲出爐，大谷又完成「51轟51盜」的超級成績，直接堆高「大谷障礙」。
賽後大谷受訪時表示：「今天可以贏球很開心，希望快點達成紀錄，今天就順利達成，是這一生不會忘的日子。」
對於自己6打數6安打好表現，他說：「我不知道原因，但打成這樣，是連我自己都嚇到的感覺。」
而道奇隊連續12年晉級季後賽，大谷翔平終於完成夢想，他感動地說：「我今年轉隊，終於完成來大聯盟一直想要達成的目標，先是今天達成季後賽目標，球隊也贏球，這真的是很棒的日子。」
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大谷翔平之前一直48轟卡關，但是前天大谷開轟後，昨天先完成49次盜壘，但今天大谷翔平好像特別猛，前三打席就有3打點，以及2次盜壘，直接把自己逼上單季48轟51盜的節奏。
大谷6局上，面對已經是第三任投手的George Soriano，先是敲出中右外野的2分砲，生涯49轟正式出爐，追平道奇隊史紀錄。但大谷腳步未歇，7局上大谷翔平又發威，面對下一任投手Mike Baumann，他抓到第四球，是一顆143公里外角的彈指曲球，大谷敲出左外野反方向的2分砲，而這也是他本季第50轟，單季50轟50盜達標，又可以說，他創造50轟51盜的「大谷障礙」。
就當眾人以為大谷翔平應該要休息，或是大谷可能要「輕鬆打」的時候，9局上大谷翔平又開轟，單場三響砲出爐，大谷又完成「51轟51盜」的超級成績，直接堆高「大谷障礙」。
賽後大谷受訪時表示：「今天可以贏球很開心，希望快點達成紀錄，今天就順利達成，是這一生不會忘的日子。」
對於自己6打數6安打好表現，他說：「我不知道原因，但打成這樣，是連我自己都嚇到的感覺。」
而道奇隊連續12年晉級季後賽，大谷翔平終於完成夢想，他感動地說：「我今年轉隊，終於完成來大聯盟一直想要達成的目標，先是今天達成季後賽目標，球隊也贏球，這真的是很棒的日子。」