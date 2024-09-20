大谷翔平追平道奇教頭紀錄！遺憾當年停在49盜　承諾沒有停止信號

大谷翔平夢想成真！率道奇前進季後賽：這是我一生不會忘的日子

記者吳政紘/綜合報導

▲大谷翔平單場三轟大爆發，帶領道奇隊進季後賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平單場三轟大爆發，帶領道奇隊進季後賽。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平夢想成真！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（20）日創造歷史，他在面對邁阿密馬林魚隊比賽中，單場三響砲，6打數6安打，海灌10分打點，帶領道奇隊以20:4大勝馬林魚，前進季後賽，這是道奇隊史連續第12年進季後賽，大谷功不可沒，他賽後感動的說：「這是我一生難忘的日子。」

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大谷打瘋了　單場3轟不可思議

大谷翔平之前一直48轟卡關，但是前天大谷開轟後，昨天先完成49次盜壘，但今天大谷翔平好像特別猛，前三打席就有3打點，以及2次盜壘，直接把自己逼上單季48轟51盜的節奏。

大谷6局上，面對已經是第三任投手的George Soriano，先是敲出中右外野的2分砲，生涯49轟正式出爐，追平道奇隊史紀錄。但大谷腳步未歇，7局上大谷翔平又發威，面對下一任投手Mike Baumann，他抓到第四球，是一顆143公里外角的彈指曲球，大谷敲出左外野反方向的2分砲，而這也是他本季第50轟，單季50轟50盜達標，又可以說，他創造50轟51盜的「大谷障礙」。

就當眾人以為大谷翔平應該要休息，或是大谷可能要「輕鬆打」的時候，9局上大谷翔平又開轟，單場三響砲出爐，大谷又完成「51轟51盜」的超級成績，直接堆高「大谷障礙」。

賽後大谷受訪時表示：「今天可以贏球很開心，希望快點達成紀錄，今天就順利達成，是這一生不會忘的日子。」

對於自己6打數6安打好表現，他說：「我不知道原因，但打成這樣，是連我自己都嚇到的感覺。」

而道奇隊連續12年晉級季後賽，大谷翔平終於完成夢想，他感動地說：「我今年轉隊，終於完成來大聯盟一直想要達成的目標，先是今天達成季後賽目標，球隊也贏球，這真的是很棒的日子。」

▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽，達成「50轟50盜」，並且在第9局產生本季第51轟，他同場打破的還有前日本傳奇球星「酷斯拉」松井秀喜的日籍球員單季打點紀錄，以120分打點成為新的紀錄保持人。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽，達成「50轟50盜」，並且在第9局產生本季第51轟，他同場打破的還有前日本傳奇球星「酷斯拉」松井秀喜的日籍球員單季打點紀錄，以120分打點成為新的紀錄保持人。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出三響砲。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出三響砲。（圖／美聯社／達志影像）

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