央行打房「新青安5年寬限期」有解？李同榮：假性需求、多頭終止

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▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

中央銀行（央行）昨（19）日祭出第7波信用管制措施，包含取消名下有房產者買第1戶使用寬限期、第2戶貸款上限降為5成並擴大至全國等4重拳，被稱是史上最重打房。但房產趨勢專家李同榮卻認為，央行打房動作是多餘的，錯誤的政策重複做，多頭將告終止，而取消有房族寬限期，「防堵不了新青安5年寬限期所造成的假性需求大幅擴張」。央行Q3理監事會後決議，利率政策維持不變，但存準率調升1碼，並且祭出第7波信用管制措施，9月20日起實施，包含以下4點：1. 新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期。2. 自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。3. 公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成。4. 餘屋貸款最高成數由4成降為3成。央行此次打房對房市的影響如何？李同榮批評，錯誤的政策重複做，政府一直圍繞在圍堵的打房思維，房產政策永遠是解不開的習題。他認為，央行新打房政策對已降溫的房市踹上臨門一腳，終結第六循環多頭走勢。李同榮進一步分析4管制措施帶來的利與弊。1.新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期利處：防堵高槓桿操作的假性投資需求增加弊端：2.自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國利處：防堵不必要的囤房，或過度操作槓桿的投機行為弊端：3.公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成利處：同樣是防堵高槓桿操作的投機囤房行為弊端：4.餘屋貸款最高成數由4成降為3成利處：防堵建商囤房或調高餘屋售價，逼建商出清餘屋弊端：此外，央行搭配調升存款準備率1碼（0.25%），李同榮認為，只是象徵性的宣示打房決心，對於目前台灣的游資減少一千多億規模，根本對整體市場游資充斥的現象，影響非常有限。