921大地震屆滿25週年！台灣都更如龜速　逾30年老屋邁向500萬戶

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▲都更龜速全台逾30年老屋邁向500萬戶，藏有不少安全隱患。（圖／記者陳韋帆攝）

▲建物安全「選址、設計、施工品質、材料」缺一不可，。（示意圖／翻攝 pixabay ）

921大地震今（2024）年屆滿25週年！921大地震造成全台逾2千人傷亡，不少人至今仍心有餘悸，也喚醒台灣人都更意識，然而，台灣老屋數量依舊居高不下，全國逾30年老屋占比52.37%、邁向500萬戶。知名結構技師戴雲發接受《NOWnews》訪問表示，「台灣目前都更、危老重建腳步跟不上屋齡老化速度，政府與國人仍需共同努力，才能避免悲劇重演。」921大地震，發生於1999年9月21日凌晨1點47分，芮氏規模7.3，震央位於南投縣集集鎮，又稱為集集大地震，搖晃時間約長達102秒，導致房屋全倒40,845棟、半倒41,373棟，造成2,415人死亡失蹤、29人失蹤、11,305人受傷，為臺灣戰後時期傷亡損失最嚴重的自然災害。921大地震雖然喚醒國人建物安全意識的重要性，但都更重建腳步卻相當龜速，屋齡持續老化，根據內政部資料，2024年Q1，全台逾30年老屋483萬2,060戶，占比52.37%，等於每兩戶有一戶是老屋。戴雲發說，台灣人常存在一種危險觀念，「我家曾扛過921大地震，建築安全絕對沒問題！」事實上，建物耐震是消耗品，除了921，近24年，平均1年都有千餘次的大小地震，且早期建物也不如現在法規設計嚴謹，應定期進行「老屋健檢」，才能保障住家結構安全。除了結構設計可能藏有隱憂，921發生前，不少法規未針對「土壤液化」進行建築規範，所以老舊建物極容易座落在「土壤液化」區域，安全性相當堪憂，政府也應定期進行地質檢測，確認「地下狀況」，確保人民安全，民眾也可自行查詢「 經濟部地質調查及礦業管理中心-土壤液化潛勢查詢系統」，若不幸坐落上方，應自行提高警覺。戴雲發還指出，老屋重建也要留意蓋得好不好，除了著重選地、設計、材質外，新建案也應朝向系統化方式取代部分人工難以達成的部分，如系統化模板、鋼筋，可大量降低人工有心、無心偷工的可能性，亦可有效降低缺工問題，維繫好施工品質，才有辦法讓台灣人對建物耐震度更具信心，降低地震恐慌。