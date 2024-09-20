央行打房「房仲業爆倒閉潮」？他預言慘況、應徵Uber司機要排隊了

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▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

中央銀行（央行）昨（19）祭出第7波房市信用管制措施打房，包括名下有房者再買房不得有寬限期、第2屋貸款上限降至50%且擴及全國，全台6.9萬房仲員處境堪憂，房仲業會爆倒閉潮嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，成屋市場是限貸令海嘯第一排，應該是要問「活下來的房仲剩多少？」直言接下來應徵外送員、Uber司機可能要排隊了。何世昌表示，有朋友問他，「房仲業會不會有倒閉潮？」他認為這問題問得不好，應該問「活下來的房仲剩多少？」、「接下來應徵外送員跟Uber司機要不要排隊？」雖然有網友回應，認為「市場推出的量還是很大」，房仲業應該沒有那麼慘。但何世昌補充說明，目前市場推案量大指的是新建案，是由代銷業者在銷售，「房仲主要是賣中古屋，因為成屋市場是限貸令海嘯第一排，受到的衝擊更大」。央行Q3理監事會後決議，利率政策維持不變，但存準率調升1碼，並且祭出第7波信用管制措施，9月20日起實施，包含以下4點：1. 新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期。2. 自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。3. 公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成。4. 餘屋貸款最高成數由4成降為3成。