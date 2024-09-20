直擊／好市多搶iPhone 16！「3冷門機型」有現貨　官方曝補貨現況

iPhone 16系列今（20）日登台開賣，好市多一開賣秒降價近1500元，吸引大批民眾排隊瘋搶，內湖店開賣不到10分鐘，iPhone 16 Pro Max搶購一空，業者也透露補貨日期尚無法確認。不過，現場撲空的民眾也別傷心，實際查詢官網，較冷門的大容量還有3款都還有現貨。
《NOWnews》記者今早直擊好市多內湖店，iPhone 16賣場售價一覽，全系列落差在975元至1461元之間，最搶手的是iPhone 16 Pro Max，開賣約10分鐘，各顏色、容量全數完售。
不過現場撲空的民眾也別傷心，實際查詢好市多官網，可以發現跟往年一樣，大容量的手機規格都還有現貨，包括「iPhone 16 Plus 512GB」、「iPhone 16 512GB」、「iPhone 16 Pro 1TB」，幾乎全系列顏色都有貨。
至於熱門的iPhone 16 Pro Max則是全數缺貨，好市多官方也回應無法確認補貨時間，都是「依照蘋果官方來貨狀況銷售」，想要搶便宜換新機的民眾，不妨也可以考慮大容量手機，或者是耐著性子再等等囉！
事實上，台灣大哥大也在開放預購後統計出，今（2024）年iPhone 16預購量較去年 iPhone 15 系列成長近兩成，其中，iPhone 16 Pro Max預購占四成，為最熱門機款，容量以256G最多，占比五成。顏色方面，iPhone 16系列以「粉紅色」最受歡迎，占比達三成；iPhone 16 Pro系列則以「沙漠色鈦金屬」最熱門，占比達五成。
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不過現場撲空的民眾也別傷心，實際查詢好市多官網，可以發現跟往年一樣，大容量的手機規格都還有現貨，包括「iPhone 16 Plus 512GB」、「iPhone 16 512GB」、「iPhone 16 Pro 1TB」，幾乎全系列顏色都有貨。
至於熱門的iPhone 16 Pro Max則是全數缺貨，好市多官方也回應無法確認補貨時間，都是「依照蘋果官方來貨狀況銷售」，想要搶便宜換新機的民眾，不妨也可以考慮大容量手機，或者是耐著性子再等等囉！
事實上，台灣大哥大也在開放預購後統計出，今（2024）年iPhone 16預購量較去年 iPhone 15 系列成長近兩成，其中，iPhone 16 Pro Max預購占四成，為最熱門機款，容量以256G最多，占比五成。顏色方面，iPhone 16系列以「粉紅色」最受歡迎，占比達三成；iPhone 16 Pro系列則以「沙漠色鈦金屬」最熱門，占比達五成。