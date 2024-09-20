央行下死手打房！房仲變「慘業」　Zack估10%房仲轉行、房價緩漲

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▲Zack認為，接下來1年可能有5~10%房仲會選擇離開。圖為示意，非當事人。（示意圖／記者葉政勳攝）

▲央行祭第7波房市信用管制措施打房，房價會下跌嗎？國際超級房仲／業務品牌學院創辦人Zack認為，房價不會跌，反而還會緩漲。（圖／國際超級房仲臉書）

央行下死手打房！第7波房市信用管制措施，包含名下有房者再買房不得使用寬限期、第2屋貸款上限降至50%且擴及全國等4重拳，成屋市場成海嘯第一排，房仲變「慘業」。國際超級房仲／業務品牌學院創辦人Zack預料，。但對於大家最關心的房價，他直言：「Zack稍早接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，過去一年房市過熱，但仍有後段班房仲賺不到錢，近期房貸難辦，央行又打房，成屋市場雪上加霜，買方會變得很理性、評估更謹慎，預估房市交易量大減，可能萎縮10~15%。「買方想買不到、屋主想賣賣不了，最慘是沒有交易量的房仲！」Zack進一步說明，房仲從業人員在去年已經突破6.9萬人，創歷史新高，相較十多年前的4.5萬人，成長幅度超過50%。全台房仲店面家數甚至比7-11還要多。Zack說，內政部曾統計，房仲員平均要3個月才能交易一筆，但央行打房後，買賣雙方在價格上會更膠著，雙方可能會開始抝仲介殺服務費，房仲位成交妥協收2/3甚至1/2服務費，久久才賺一次又被砍價，誰撐得下去。那麼房仲業會爆倒閉潮嗎？Zack直言：「不會！」他指出，房仲業本來就只靠前20%的頂尖業務在賺錢，剩下80%慢慢養成，因此認為店數不會少太多，不太有機會爆發所謂的倒閉潮。Zack建議，想繼續在房市寒冬中撐下去的房仲員要好好經營自媒體，不是守著舊時業務推銷「我家產品有多好」的心態，而是先行銷自己，揭露業內不敢講的真心話，不話術消費者，講話客觀不偏袒、具專業能力，才有機會脫穎而出，先活下去。至於大家最關心的房價會不會跌？Zack則直言：「價格不但不會往下走，甚至還會緩漲！」他說明，現在屋主沒有降價的壓力，因為先前買的利率低、有寬限期，認為房價還是會慢慢往上漲，但交易量會大量萎縮。Zack舉例說明，以前可能是平均100戶、成交均單價100萬，現在只剩3~5戶，但都是110萬成交，從價格上來看就是上漲。