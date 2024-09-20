央行打炒房隔日！「營建股民」信心崩潰　開盤一片慘綠、重挫6%

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲銀行房貸高水位短期內難降，重挫股民信心，學者估至少2~3年才能慢慢降回低水位。（示意圖／取自pixabay）

中央銀行昨(19)日宣布第七波信用管制，限貸令再度緊縮，今天股市開盤後，營建類股立刻重挫6%，盤中還下跌至8%，多家營建龍頭一度跌停。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「房貸水位拉警報，央行祭出手段欲降溫房市，投資人信心重挫，直接反映至股市上。」央行宣布第七波管制措施，一般住宅限貸令，第二戶房貸上限5成、第一戶無寬限期；豪宅限貸令部分，法人、自然人，第三戶房貸上限3成，建商餘屋貸款，上限3成，同時提高準存率1碼，持續向市場回收資金。所謂「房貸水位」係根據「銀行法」第72-2條規範上限為商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和之30%。；另，銀行內部多以28%~28.5%作為內部警戒值，觸及警戒線，代表銀行放款過度集中不動產，將導致國家整體金融系統性風險攀升，房市一旦翻轉，恐出現次貸風暴。學者章定煊表示，「政府多年來放任房市炒作，銀行承作房貸數量暴增，去年又推出新青安貸，加速水位攀升，如今水位已拉警報，但近年銷售的預售屋交屋潮也降臨，央行現今政策短期內難有作為，房貸水位恐要2~3年才會出現明顯下降。」曾敬德表示，央行此波管制對於首購相對友善，但對於換屋族、多屋族影響甚大，全國一致適用第二户房貸至多5成，購買千萬房屋就必須準備500萬頭期款，極度考驗口袋深度，尤其是近年購買多戶預售屋者，恐面交屋困難。他指出，房貸水位初拉警報時，不少建商聲稱預售屋交屋須2~3年，故暫時不受影響，然而，房市信心明顯已受到重挫，畢竟預售屋成屋交屋倘若不順暢，建商營收無法挹注，將影響收益表現，對於營造類而言，也有建案熄火，案量大減問題，市場信心已反映至營建類股、代銷股上。