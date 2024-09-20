十大移居熱區出爐！這裡狂吸3796人稱霸全國　南二都只有一區上榜

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▲台灣十大移居熱區出爐！淨遷入人數最多行政區中古屋平均單價一覽。（圖／永慶房屋提供）

▲重大建設與親民房價帶動移居熱潮，也讓桃園市在「淨遷徙人數最多行政區」前10名中拿下3席次。（圖／永慶房屋提供）

全台灣十大移居熱區出爐！永慶房產集團根據內政部戶政司的淨遷徙數據和實價登錄中古屋交易資料，盤點2024年1月至7月六都加新竹縣市等7都會區淨遷入人數前十名的行政區，新北市淡水區狂吸3796人稱霸全國，而南部唯一上榜的是台南市安南區，以1512遷入人口數排第9名，小贏第10名的台中市南屯區。淨遷入人數前十行政區中，新北市與桃園市都各有3個行政區上榜，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市房價高，此現象顯示在重大建設與親民房價優勢下，新北與桃園成為「人口紅利區」，具備強大的人口拉力。陳金萍指出，淡水區除有捷運、輕軌外，未來還有淡北道路、淡江大橋等交通設施陸續完工，交通便利性增加，整體機能逐漸成熟，目前平均單價約28.8萬元，與台北市和新北蛋黃區相比親民許多，因此成了不少首購、小資族群的移居熱區。至於林口區為雙北及桃園的交通樞紐，加上三井Outlet、新北國際AI智慧園區、東森媒體園區等重大建設陸續完成，帶來大量就業機會，也磁吸人口流入，帶來不少移居需求。而新店區則是受惠於央北重劃區、十四張重劃區、裕隆城及南機廠BOT案等重大建設加持，加上豐富的生活機能，吸引不少台北市民眾移居。桃園市上榜的3席，分別為桃園區、龜山區和中壢區。陳金萍分析，桃園市鄰近雙北，交通運輸逐步到位，加上TPASS效應加持，北北桃生活圈成形，加上桃園市擁有32個工業區，數量位居全台第2，也提供在地居民大量就業機會，同時還有各項重大建設陸續開發，以及房價相較於雙北及新竹地區親民許多，帶來大量移居人口。陳金萍指出，桃園區、中壢區皆為桃園市重要的商業與交通發展重鎮，目前有三條捷運線正在規劃、興建中，且區域內還有不少熱門重劃區，如桃園區的小檜溪重劃區、中路重劃區、經國重劃區、藝文特區等，而中壢區則有青埔高鐵重劃區，近年來不斷推動重大建設，目前2字頭房價正是吸引大量雙北通勤族入住的關鍵因素，也促進周邊中古屋交易。至於龜山區則與新北市的林口區緊密相鄰，近年來A7重劃區大量推案吸引房市買氣，為當地房市增添了不少能見度，目前龜山區平均單價32.4萬元，房價親民，吸引不少雙北首購、小資族群移居。