千宅交屋潮剉在等！「隱形富豪」縣市最慘　專家：買甜甜價不是夢

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▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

▲全台核發住宅使照量前五名之縣市。（圖／住商機構提供）

央行昨（19）宣布第七波房市管制措施，其中第2戶貸款最高成數降為5成且擴及全台灣，衝擊即將交屋並申貸的消費者。依照慣例，建商取得使用執照後得在6個月內通知交屋，也就是今年4月發使照的建案最晚得在本月交屋。住商機構彙整內政部統計，觀察全台六都加新竹縣市以外，今年4~7月各縣市核發住宅使照量，彰化縣核發使照為1648宅最高，慘成央行打房「金龍海嘯」的重災區。專家指出，相對此時買家議價空間大，可望以「甜甜價」入手夢想屋。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，此波打房措施除了第2戶限貸令擴及全台，另規範名下有屋者第一戶購屋貸款無寬限期，重重打擊全台換屋族群，尤其近期受限於銀行滿水位等議題，過去購置預售屋即將交屋民眾申購已需排隊，如今根據內政部數據，觀察各縣市自2024年4月起，截至最新資料2024年7月為止，所核發純住宅使照數量以彰化縣達1648宅最多。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，彰化縣近期受惠於台中房市外溢，房價成長幅度有目共睹，同時在疫情過後台商回流，本身即有不少傳產「隱形富豪」的彰化縣，換屋需求有待滿足，為當地創造不少市場，吸引建商加碼進駐，為區域新案市場創造供給，但疫情後這波交屋潮適逢限貸風波，恐讓區域新案市場遭遇不小衝擊。賴志昶提醒，近年央行數次信用管制劍指多戶族與投資置產族群，且再次鎖緊各行庫水龍頭，或將迫使大開槓桿的投資客資金周轉出現難度，或將出脫手中物件以斷尾求生，有助於緩解目前市場上供給不足問題，至於是否出現民眾期待已久的房價下修，早期入手預售買方可透過轉約解套，或乾脆解約以防斷頭，但此時因應市場，買方可獲較大議價空間，若賣方心態願意調整，可望以「甜甜價」入手心儀物件，因此建議消費者不妨趁局勢巨變之際大膽議價。