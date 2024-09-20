央行祭第七波信用管制　建商曝新建案現況：「首購＋預售」最保險

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▲業者指出，預售屋從簽約到交屋，工期約4~5年，所以這波房貸之亂影響相對較小。（圖／記者陳韋帆攝）

▲中路重劃區目前共有12個新建案銷售中，近一年成交均價約46萬/坪，開價約4~6字頭。（圖／記者陳韋帆攝）

▲莊思敏表示，購屋應回歸自住、自用需求，而新青安族雖有貸款優勢，但仍要注意排隊等問題。（圖／記者陳韋帆攝）

中央銀行祭出第七波信用管制，20日起生效，興益發建設近期才在中路重劃區推出130億大案，小坪數規劃、均單開價59~65萬/坪，採不二價銷售。業者指出，「一定會擔心打炒房影響，但首購型產品，應該是這波打房中，具有相對優勢的產品。」面對銀行房貸水位拉警報，央行祭出第七波信用管制措施，一般住宅限貸令，第二戶房貸上限5成、第一戶無寬限期；豪宅限貸令部分，法人、自然人，第三戶房貸上限3成，建商餘屋貸款，上限3成，同時提高準存率1碼，持續向市場回收資金。興益發建設協理賴浚龍表示，央行打炒房一定會影響市場買氣，但通膨、碳費開徵等趨勢下，不少購屋族仍希望房產能抗通膨。面對房貸水位拉警報、第七波信用管制，「預售+首購」型產品，由於交屋約在4~5年後，且也是被限貸政策相對友善對待的類型，相信有機會在這一波氛圍中殺出重圍。根據樂居網統計，中路重劃區目前共12個新建案銷售中，近一年成交均單價約46萬/坪；開價部分，超大百坪規劃建案開價4字頭、中坪數規劃建案開價約4~5字頭、小坪數規劃則5~6字頭。觀察近年區域新建案房市變化，2020年成交均單價約28萬/坪，連續上漲5年，今年最高，截至9月，已來到46萬/坪，漲幅6成4；交易量部分，2022年2,952件，隨後一路下滑，2023年來到低點1,104件，今年又出現回升，截至9月，已回升至1,346件。中信房屋研展室副理莊思敏表示，央行這波打炒房、房貸水位拉警報，對於「新青安族、現金族」影響最小，政府保障單一自住，貸款優先，如果擁有足夠現金者，理所當然不受影響。不過，她也提醒，雖然新青安族有優先貸款優勢，但銀行水位已滿問題仍在，所以購屋前應先向銀行確認條件，避免因放款延宕、成數不足而違約，另外，換屋族也須留意第二戶房貸限貸5成的問題。