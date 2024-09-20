央行打房新政策！第七波信用管制「升準不升息、存準率」一文秒懂

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▲銀行房貸放款有一定額度比例，目前多數銀行都已踩到警戒值紅線，央行也祭出第七波信用管制。（圖／NOWnews資料照）

▲房貸寬限期是指期限內「還息不還款」，寬限期2~5年都有，此次央行新政策，除了名下無屋者，其他人皆無寬限期。（圖／家庭消費中心攝）

▲央行升息有助吸引民眾存款，降低借款投資機率，降息則反之。（示意圖／翻攝Pixabay）

▲「存準率」是指銀行存有現金的比例，「升準」意味著銀行必須回收更多的現金，抑制放款總額。（圖／記者葉政勳攝）

中央銀行19日宣布第七波信用管制，也不少人稱作「打炒房」，但許多專業名詞，「房貸水位」、「寬限期」、「存準率」等，與民眾又有何關聯？《NOWnews》彙整學者、專家說法，讓讀者一次看明白。央行祭出第七波信用管制，一、名下有屋者，第1戶房貸無寬限期；二、第二戶限貸令降至5成，全國皆準；三、法人、自然人豪宅限貸令，第3戶以上最高4成；四、建商餘屋貸款最高3成。另，存準率提升1碼。房貸水位是指「銀行法」第72-2條規範，商業銀行辦理住宅、企業放款總額，不得超過存款總餘額及存款總餘額及金融債券發售額之和之30%，而銀行內部大多設28%~28.5%為警戒值。學者章定煊表示，一旦觸及警戒線，代表銀行放款過度集中不動產，將導致國家整體金融系統性風險攀升，房市一旦翻轉，恐出現次貸風暴，而央行祭出第七波信用管制，就是希望放緩資金持續流入不動產的速度，降低風險。寬限期是指房貸核准後，繳息不繳本，一般人如果信用正常，約有2~3年時間，如果是銀行認定的頂級客戶，如軍公教、百大VVIP等，也有可能爭取到5年，另外，就是符合新青安貸的族群，特別容易爭取到5年。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，此次央行針對名下有屋者，第1戶房貸無寬限期，主要是阻止有房族利用寬限期投資炒房，賺取租金、未來增值利益，至於名下無房者，不受其規範。各國央行都會制定「基準利率」，做為市場貸款、儲蓄、投資產品等參考利率，升降息就是指調整「基準利率」，常用單位為「碼」，1碼為0.25%。升息就會導致銀行的存款、借貸利息變高，存款者有利，資金就會流入儲蓄，借貸者則不利，還款利息加重，減少借貸消費、投資意願；對房市、股市而言，有助於降低借貸投資機率，但貸款者，則加重還款負擔。降息則反之。存準率全名為銀行存款準備率，舉例來說，銀行存款有100億，存準率10%，銀行就必須準備10億現金在銀行內，如果升息1%，就必須多準備1億。換句話說，升準，代表銀行就必須留更多資金在行內，自然就會降低放款總額，以台灣房市、股市現況來說，有助於抑制借貸投資的情形，效果迅速且強烈，但也會影響銀行的利潤與資金流動性，是一把雙面刃。