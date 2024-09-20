學校午餐食在安心　吳立森到校共享蔬食餐、關心供餐情形

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲局長吳立森到班級幫忙打菜給學生，關心學生對午餐的滿意度，並提醒學童在食用美味的午餐之餘，也要學習感恩惜食。（圖／高市府教育局提供）

鳳山區瑞興國小每週有一次的蔬食餐，今(20)日高市府教育局長吳立森特別到校與師生共享蔬食餐，也幫學生們盛上豐盛的午餐料理，共饗無肉日。同時瞭解學校廚房供餐情形，並慰勉廚工辛勞，確保師生們吃的安全、食的安心。瑞興國小廚房為公辦公營模式，營養師、午餐秘書與廚工團隊肩負近1,400位教職員工生的午餐，用心於菜單規劃、食材採購、廚工管理、烹煮管控、熟食保溫與運送等。今天恰逢是每週1次的蔬食日，由專業營養師規劃的蔬食菜單有三杯麵腸、蕃茄炒蛋、絲瓜金針菇、仙草粉條及乳製品，菜色豐富多元且美味。瑞興國小校長李雲漳說，學校會透過校慶進行營養教育闖關、食育廣播、菜單與午餐走廊等宣導方式，讓學生瞭解蔬食無肉日的意涵。吃得健康、保護環境，並強化對於食品安全觀念的重視，讓孩子在校園中建立營養觀念與良好的飲食習慣。局長吳立森說，高雄市學校午餐全面採用國產可溯源標章(示)食材，並透過「教育部校園食材登錄平臺」食安追蹤追溯功能，高雄市學校登載該平臺上線率達100%，不僅能提升食安處理速度，且食登平臺揭露午餐食材資訊透明化，讓關心學校午餐的家長、師生們可以食在安全與安心。吳立森強調高雄市重視學校午餐品質，為了減輕家長負擔，113年更加碼每生每餐補助4元；另為保護對部分食材有過敏體質的學生，首創「高雄市高級中等以下學校午餐過敏原標示作業流程圖」，督導與要求學校菜單標示衛生福利部公告「食品過敏原標示規定」易引起過敏的11種食物、每年定期辦理食品過敏原相關親師生營養衛生安全教育。此外，教育局每學年均會同衛生、農業機關定期抽查學校餐飲衛生，將菜單標示食品過敏原納入評核項目，營造友善校園環境，照護學生安全健康與營養均衡的飲食。