低薪難招人！多縣市公幼廚工領鐘點費　全教總：相關單位應盡責任

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▲台灣設有薪資級距的6個縣市，公立幼兒園廚工相對教育部非營利幼兒園廚工的薪資條件異同。（圖／全教總提供）

飲食是幼兒生命最基本的權利，提供營養與安全的飲食更是國家照顧幼兒的重責大任。全國教師工會總聯合會今（20）日指出，公立幼兒園的廚工的勞動條件低於餐飲業，除了導致招募人員變得困難，而且台灣只有6個縣市訂有薪資級距表，多數縣市則以時薪183元聘用部分工時的廚工負責幼兒每日的飲食，對於生理健康發展也是一大隱憂，因此呼籲教育部、縣市政府善盡相關責任。全教總今年9月統計，目前各個縣市訂有公立幼兒園廚工薪資級距表的縣市，僅有基隆市、台北市、新北市、新竹市、嘉義市、金門縣，分析比較發現，訂有薪資級距表的縣市當中，是以新竹市廚工起薪最高3萬2768元，嘉義市最低2萬7775元，同樣工作10年之後，則以台北市廚工的薪資最高3萬7520元，嘉義市最低3萬1204元，而且嘉義市的廚工工作10年之後的薪水，甚至不及基隆市、台北市、新竹市的廚工起薪。全教總引述104求職網的相關資訊，1年內的丙級中餐廚師月薪落在3萬2000元至4萬元左右，再以嘉義市幼兒園廚工10年的薪資3萬1000元作為基礎，透過行政院薪資比較平台查詢發現，相較2022年度台灣的餐飲與住宿業比較，薪資水準大約落在50%左右，顯示嘉義市幼兒園的廚工需要努力至少10年，才能達到住宿與餐飲業的平均薪資。不過全教總提到，在有薪資級距的縣市當中，至少還有加薪的可能，而若撇除台北市、新北市、基隆市、新竹市、嘉義市、金門縣之外的公立幼兒園廚工，僅能領取今年的基本工資2萬7470元，甚至還有不少縣市，是以1個小時183元的時薪，採用部分工時聘用廚工負責幼兒每日的飲食。全教總調查，幼兒園廚工的主要工作包括煮三餐與點心，並且負責廚房的清潔工作，然而隨著寒暑假期間延長照顧班的開設，原本可以在寒暑假請假的廚工，如今假期也是難以獲得充分的休息，而且絕大部分幼兒園僅有配備1名廚工，一旦廚工請假，則需依賴食材公司提供熟食，但在偏鄉地區，食材公司可能不願意送貨，此時幼兒園只能依賴老師臨時煮餐或訂購外賣，對於教保工作與幼兒的飲食品質造成不少的影響。全教總調查，多數縣市廚工的基本薪資低於教育部非營利幼兒園與鄰近台北市的標準，使得廚工的招募變得困難，而且每學期的招考通常無法滿額，對於幼童的餐點健康造成影響，又有許多縣市甚至是以部分工時聘用幼兒園廚工，例如彰化縣、苗栗縣、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣等，廚工幾乎全為部分工時，每日工作5小時，還要協助分餐與清掃，卻僅支領最低的鐘點費薪資183元，換算每日只有915元。全教總直呼，幼兒園每天要吃的三餐，竟然是仰賴這樣工作條件之下的勞動者，「家長們能安心嗎？縣市政府口口聲聲說要照顧幼兒，卻連最基本的飲食安全都沒有辦法保障？」全教總認為，現今少子化與注重食品安全的時代，提供給幼兒穩定、安全且營養的飲食絕對是最基本的照護責任，更要善盡這樣的責任，國家自然需要提供相當程度的勞動條件，招聘具有證照的廚工，能讓他們在安心的工作環境當中，提供安全的餐飲給幼兒。全教總呼籲，縣市政府應該參考社會基本條件制定廚工的薪資，提供基本良好的餐飲環境，才算真正照顧幼兒的生活基本需求，同時提醒教育部善盡中央的督導責任，如果基本的飲食人權無法照顧，怎麼能好意思說是重視兒童權利的國家。