大谷翔平創造「50轟50盜」空前紀錄！未來可能很難再有機會挑戰

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▲MLB洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平20日完成「50轟50盜」的成就。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷單場6支安打爆發，一口氣達陣50轟50盜紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平總是在做著超額的工作，2024年球季無需登板投球給了他創造另一種層次偉大紀錄的機會，只是這個單季「50轟50盜」的紀錄，恐怕會是絕無僅有、空前絕後的了。美國時間9月19日下午4點在邁阿密馬林魚的龍帝霸球場（LoanDepot Park），道奇隊還有9場例行場，大谷要挑戰「60轟60盜」難度自然是很高，但至少「55轟55盜」是可以拚一下的，季賽的這最後階段也是生涯中最能夠放手一搏的時刻，畢竟未來他很可能不會再有這樣的機會了。1，大聯盟自2023年起將壘包從邊長15吋的正方型增大為18吋，壘間距離也因此縮短4.5吋2，國家聯盟從2022年起採用指定打擊制3，大谷2024年不必登板投球因為國聯已經有DH制，大谷翔平才可能在本季與道奇簽約，如果沒有這個條件，即便道奇仍開出天價，大谷與其經紀團隊很可能還是會選擇美聯球隊。2022年大聯盟只有6位單季30盜選手、1位40盜選手，2023年加大壘包後，盜壘難度降低刺激選手的盜壘欲望，單季30盜多達18人，40盜6人，亞特蘭大勇士隊的阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）甚至有73盜。這對大谷翔平能夠創造50盜球季，幫助當然很大。雖然近期有媒體傳言提及大谷有機會在季後賽登板投球，但道奇高層否認這個說法。事實上，相較於過去的「投打二刀流」球季，大谷今年在季中的調整是相對單純的，他在投球上只需要顧到復健、練投，不必安排比賽，甚至連模擬比賽什麼的也無須顧慮，從進度上來看，大谷在季中最多應該只能做到面對打者練投。也就是因為如此，大谷多了很多時間和空間來做其他事，道奇甚至不讓他上場守外野，只要專心當個打者就好，而這個「餘裕」，他就用來升級自己的盜壘能力。這個球季協助他提升盜壘功力的主要是大聯盟生涯243盜的道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）、一壘教練麥卡洛（Clayton McCullough），以及前紅襪、釀酒人總教練，現任道奇總經理特助羅尼克（Ron Roenicke）。從春訓起，道奇教練團與大谷就做好本季要多跑的準備，因此羅伯茲全季都將他排在1、2棒，羅尼克更是幫助大谷進行了多次關於盜壘起步與站位的修正。，羅伯茲也曾提及，大谷因為今年不必投球，所以有了更多的盜壘企圖心，一旦在球季中要同時顧及投、打身份，很多事就沒辦法做了，也就是說，少了一些相關訓練，大谷還是會盜壘，也許單季還是會完成20盜，甚至30盜，但想拚到50盜，應該是機會不大。也許未來大谷可能會再度以單純的打者身份面對球季，但畢竟他現在也已經30歲了，幾年後身體能量總是會下滑，要像今年這樣又轟又盜，大概是不太可能的。