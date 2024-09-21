大谷翔平創立「50轟50盜」俱樂部！462轟傳奇球星Canseco送上祝福

大谷翔平真的無極限！單季52轟52盜出爐　持續往55轟55盜障礙邁進

記者吳政紘/綜合報導

▲美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，第三打席敲出全壘打，也是本季第52號全壘打，持續往55轟55盜的超級紀錄邁進。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，第三打席敲出全壘打，也是本季第52號全壘打，持續往55轟55盜的超級紀錄邁進。（圖／美聯社／達志影像）
（12:33更新）大谷翔平又開轟了！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（21）日出戰科羅拉多落磯隊，大谷在今天依舊先發打一棒、指定打擊，第三打席敲出全壘打，也是本季第52號全壘打，持續往55轟55盜的超級紀錄邁進。大谷在5下二壘有人狀況下，敲出中外野大號全壘打，一棒2分砲逆轉比數。此外，大谷也在7局下敲出安打，並且再盜上二壘，單季52轟52盜，讓人見到他的威力。最終道奇以6:4贏球，拿下3連勝。

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大谷又開轟　連續4戰敲安

大谷翔平今天在首打席面對落磯隊先發投手Kyle Freeland，不小心被三振出局，第二打席他就敲出中外野安打，第三打席面對Kyle Freeland的148公里偏高紅中飛球，他敲出中外野全壘打，一口氣逆轉比數。

不過道奇隊已經進入季後賽，今天推出投手車輪戰，大谷翔平在昨天三轟超越50轟50盜紀錄後，今天開始朝「55轟55盜」目標邁進。

此外，大谷翔平7局下面對Jaden Hill，他敲出他面對138公里變速球，敲出右外野安打，並且利用腳程盜上二壘，單季52轟52盜出爐。未來還將挑戰由鈴木一朗所創下的56盜壘，日本球員大聯盟單季盜壘紀錄。


▲大谷翔平差點砲轟今永昇太，本季47轟成幻影，但他也以為是全壘打，站在原地看球飛行距離。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平又開轟，敲出中外野全壘打，站在原地看球飛行距離。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇今（21）日回到主場迎戰科羅拉多洛磯，日籍球星大谷翔平此戰延續火燙手感，在5局下二壘有人狀況下，一棒將球扛出中外野大牆，這是一發2分砲，大谷的紀錄如今來到「52轟51盜」。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇今（21）日回到主場迎戰科羅拉多洛磯，日籍球星大谷翔平此戰延續火燙手感，在5局下二壘有人狀況下，一棒將球扛出中外野大牆，這是一發2分砲，大谷的紀錄如今來到「52轟52盜」。（圖／美聯社／達志影像）

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