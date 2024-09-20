大谷翔平大聯盟生涯偉大成績！「50轟50盜」等8大神紀錄一次看

大谷翔平就是神！洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（20）日完成「50轟50盜」的成就，此役他繳出6安打、3支全壘打、10分打點的成績，幫助道奇隊以20：4獲勝，此外，自從2018年，大谷轉戰到大聯盟之後就不斷創造紀錄，頻頻創造驚奇，《NOWnews今日新聞》就統整他的「鬼神紀錄」給讀者，讓我們一探大谷的奇幻旅程。
1.首位達成「完全打擊」的日本人
大谷翔平在新人年就敲出22轟，已經是他在2016年日本火腿時期最佳單季開轟成績，而他在2019年6月13日客場對戰坦帕灣光芒，僅用四打席完成完全打擊，為日籍選手在大聯盟達成完全打擊第一人。
2.美國聯盟全壘打王
大谷翔平原本在日職的體重為86公斤左右，但他在赴美後，每年持續增加體重，根據前隊友杉谷拳士透露，大谷目前體重約為102公斤，而他也在去年拿下單季44轟的成績，拿到美聯全壘打王，也是大聯盟史上第一位奪得全壘打頭銜的亞洲及日本打者
3.大聯盟年度最佳球員、最傑出球員
大谷翔平從2018年來到美國以來，每年都是獲獎常客，除了因手肘開刀影響外，幾乎大谷都可以拿到投球、打擊等獎項，尤其是他打擊的天分，不輸美國任何打者，2021年大谷同時拿到大聯盟年度最佳球員 （MLB Player of the Year）、美聯年度傑出球員（A.L. Outstanding Player of the Year），為大聯盟史上第一位囊括年度兩大獎的球員，也是第一位榮獲年度最佳球員的日籍球員。
4.首位在大聯盟以投手與指定打擊身分先發的球員
大谷翔平於美國時間2021年7月13日創下紀錄，他是大聯盟首位擔任先發DH以及先發投手的球員，大谷於該季繳出9勝2敗、防禦率3.18、138安打、46轟、100打點及26次盜壘成功的表現。
5.大谷條款的誕生
大谷條款（Shohei Ohtani rule）是指美國職棒大聯盟及世界棒壘球總會自2022年起分別通過，允許先發投手在先發打序中亦擔任指定打擊的情況下，可在以投手身份退場後，仍繼續擔任指定打擊的規定。由於通過規定時，日籍二刀流球員大谷翔平已經在美國職棒大聯盟以投打雙重身份活躍於球場，因此該規定也被稱作替大谷量身訂作的大谷條款。
6.簽下10年7億美元的史上最大合約
大谷翔平在去年球季結束後，跟道奇隊簽下10年7億美元（約220億）的大約，這是北美運動史上最大筆合約，大谷選擇跟球團「延遲付款」，也就是說，未來10年都每年須支付2000萬美元的款項，剩下金額在他退休後分10年慢慢給付。大谷翔平這筆10年7億美元合約，已超越足球巨星梅西（Lionel Messi）2017年到2021年球季與巴塞隆納所簽下的4年6.74億美元，榮登全球運動員最大筆合約。
7.第一位同時以投手和打者「二刀流」身分入選明星賽的球員
2021年對大谷來說是最豐收的季節，因為他成為美國職棒大聯盟近百年歷史中，第一位同時以投手和打者「二刀流」身分入選明星賽的球員，大谷翔平單季46轟，還有26次盜壘，投手方面9勝2敗，表現活躍。
8.首位單季50轟50盜 搭配單場三響砲
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（20）日創造歷史，他在面對邁阿密馬林魚隊比賽中，生涯首度單場三響砲，6打數6安打，海灌10分打點，帶領道奇隊以20:4大勝馬林魚，大谷在6局先轟出49轟，單季50轟則是反方向的2分砲，9局上又轟出51轟，單季50轟50盜壘達標。
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大谷翔平在新人年就敲出22轟，已經是他在2016年日本火腿時期最佳單季開轟成績，而他在2019年6月13日客場對戰坦帕灣光芒，僅用四打席完成完全打擊，為日籍選手在大聯盟達成完全打擊第一人。
2.美國聯盟全壘打王
大谷翔平原本在日職的體重為86公斤左右，但他在赴美後，每年持續增加體重，根據前隊友杉谷拳士透露，大谷目前體重約為102公斤，而他也在去年拿下單季44轟的成績，拿到美聯全壘打王，也是大聯盟史上第一位奪得全壘打頭銜的亞洲及日本打者
3.大聯盟年度最佳球員、最傑出球員
大谷翔平從2018年來到美國以來，每年都是獲獎常客，除了因手肘開刀影響外，幾乎大谷都可以拿到投球、打擊等獎項，尤其是他打擊的天分，不輸美國任何打者，2021年大谷同時拿到大聯盟年度最佳球員 （MLB Player of the Year）、美聯年度傑出球員（A.L. Outstanding Player of the Year），為大聯盟史上第一位囊括年度兩大獎的球員，也是第一位榮獲年度最佳球員的日籍球員。
4.首位在大聯盟以投手與指定打擊身分先發的球員
大谷翔平於美國時間2021年7月13日創下紀錄，他是大聯盟首位擔任先發DH以及先發投手的球員，大谷於該季繳出9勝2敗、防禦率3.18、138安打、46轟、100打點及26次盜壘成功的表現。
5.大谷條款的誕生
大谷條款（Shohei Ohtani rule）是指美國職棒大聯盟及世界棒壘球總會自2022年起分別通過，允許先發投手在先發打序中亦擔任指定打擊的情況下，可在以投手身份退場後，仍繼續擔任指定打擊的規定。由於通過規定時，日籍二刀流球員大谷翔平已經在美國職棒大聯盟以投打雙重身份活躍於球場，因此該規定也被稱作替大谷量身訂作的大谷條款。
6.簽下10年7億美元的史上最大合約
大谷翔平在去年球季結束後，跟道奇隊簽下10年7億美元（約220億）的大約，這是北美運動史上最大筆合約，大谷選擇跟球團「延遲付款」，也就是說，未來10年都每年須支付2000萬美元的款項，剩下金額在他退休後分10年慢慢給付。大谷翔平這筆10年7億美元合約，已超越足球巨星梅西（Lionel Messi）2017年到2021年球季與巴塞隆納所簽下的4年6.74億美元，榮登全球運動員最大筆合約。
7.第一位同時以投手和打者「二刀流」身分入選明星賽的球員
2021年對大谷來說是最豐收的季節，因為他成為美國職棒大聯盟近百年歷史中，第一位同時以投手和打者「二刀流」身分入選明星賽的球員，大谷翔平單季46轟，還有26次盜壘，投手方面9勝2敗，表現活躍。
8.首位單季50轟50盜 搭配單場三響砲
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（20）日創造歷史，他在面對邁阿密馬林魚隊比賽中，生涯首度單場三響砲，6打數6安打，海灌10分打點，帶領道奇隊以20:4大勝馬林魚，大谷在6局先轟出49轟，單季50轟則是反方向的2分砲，9局上又轟出51轟，單季50轟50盜壘達標。