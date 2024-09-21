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周思齊引退／誠泰三本柱缺一！林恩宇、許竹見將現身　只差林英傑

記者吳政紘/綜合報導

▲中信兄弟老將周思齊將於9月21日、22日在大巨蛋舉辦引退儀式，前誠泰Cobras戰友林英傑無法出席。（圖／記者林柏年攝）
▲中信兄弟老將周思齊將於9月21日、22日在大巨蛋舉辦引退儀式，前誠泰Cobras戰友林英傑無法出席。（圖／記者林柏年攝）
中信兄弟野手周思齊今（21）日起在大巨蛋舉行引退活動，今天賽前焦點是誠泰Cobras「一夜限定」，但當年誠泰投手「三本柱」之一的當家左投林英傑無法到場，因樂天桃猿要和台鋼雄鷹打2連戰，身為一軍牛棚教練必須隨隊南下高雄，只能預錄影片獻上祝福。林英傑在誠泰與「小雞」林恩宇、「竹子」許竹見並稱三本柱，這次周思齊把30多個老隊友都找回去，十分有誠意。

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誠泰Cobras是什麼？

台灣大聯盟在與中華職棒合併後，將旗下的台中金剛隊與嘉南勇士隊整併為一隊、並與另兩隊合併後的新隊伍交換隊名，成為那魯灣太陽隊。但該隊名僅存在短短40天，便於2003年賽季開打不久的03月14日接受誠泰銀行贊助，再度更名為誠泰太陽隊。

誠泰過去的「「下馬威」打線很厲害，由謝佳賢、馬力歐和威拉斯組成，不過馬力歐猝死，加上威拉斯因為過度悲傷離隊，但也讓對手十分恐懼。

誠泰投手三本柱也由許竹見、林英傑、林恩宇撐起一片天，當時蛇迷也不少，吉祥物Coby、Coco也讓球迷印象深刻。

2008年中華職棒於02月04日宣布球隊由曾經營超級籃球聯賽米迪亞精靈隊的賽亞科技接手，14日公布隊伍名稱為米迪亞暴龍隊，誠泰Cobras隊也自此正式走入歷史。

對於高苑老同學將引退，林英傑指出，周思齊在中職不管效力哪隊，都用100％的態度完成每場比賽，在國家隊也有很好的成績，身為高中同學感到很驕傲。

▲中信球團今（18）日宣布引退賽細節，在賽前的一、三壘側應援舞台，將會邀請過往兄弟、誠泰的球員到場，分享當年的職棒故事，以及他們與周思齊選手在場上一起用汗水和淚水全力奮戰的熱血時刻。（圖／中信兄弟提供）
▲中信球團今（18）日宣布引退賽細節，在賽前的一、三壘側應援舞台，將會邀請過往兄弟、誠泰的球員到場，分享當年的職棒故事，以及他們與周思齊選手在場上一起用汗水和淚水全力奮戰的熱血時刻。（圖／中信兄弟提供）

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