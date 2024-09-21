周思齊引退／誠泰三本柱缺一！林恩宇、許竹見將現身　只差林英傑

中信兄弟野手周思齊今（21）日起在大巨蛋舉行引退活動，今天賽前焦點是誠泰Cobras「一夜限定」，但當年誠泰投手「三本柱」之一的當家左投林英傑無法到場，因樂天桃猿要和台鋼雄鷹打2連戰，身為一軍牛棚教練必須隨隊南下高雄，只能預錄影片獻上祝福。林英傑在誠泰與「小雞」林恩宇、「竹子」許竹見並稱三本柱，這次周思齊把30多個老隊友都找回去，十分有誠意。
誠泰Cobras是什麼？
台灣大聯盟在與中華職棒合併後，將旗下的台中金剛隊與嘉南勇士隊整併為一隊、並與另兩隊合併後的新隊伍交換隊名，成為那魯灣太陽隊。但該隊名僅存在短短40天，便於2003年賽季開打不久的03月14日接受誠泰銀行贊助，再度更名為誠泰太陽隊。
誠泰過去的「「下馬威」打線很厲害，由謝佳賢、馬力歐和威拉斯組成，不過馬力歐猝死，加上威拉斯因為過度悲傷離隊，但也讓對手十分恐懼。
誠泰投手三本柱也由許竹見、林英傑、林恩宇撐起一片天，當時蛇迷也不少，吉祥物Coby、Coco也讓球迷印象深刻。
2008年中華職棒於02月04日宣布球隊由曾經營超級籃球聯賽米迪亞精靈隊的賽亞科技接手，14日公布隊伍名稱為米迪亞暴龍隊，誠泰Cobras隊也自此正式走入歷史。
對於高苑老同學將引退，林英傑指出，周思齊在中職不管效力哪隊，都用100％的態度完成每場比賽，在國家隊也有很好的成績，身為高中同學感到很驕傲。
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台灣大聯盟在與中華職棒合併後，將旗下的台中金剛隊與嘉南勇士隊整併為一隊、並與另兩隊合併後的新隊伍交換隊名，成為那魯灣太陽隊。但該隊名僅存在短短40天，便於2003年賽季開打不久的03月14日接受誠泰銀行贊助，再度更名為誠泰太陽隊。
誠泰過去的「「下馬威」打線很厲害，由謝佳賢、馬力歐和威拉斯組成，不過馬力歐猝死，加上威拉斯因為過度悲傷離隊，但也讓對手十分恐懼。
誠泰投手三本柱也由許竹見、林英傑、林恩宇撐起一片天，當時蛇迷也不少，吉祥物Coby、Coco也讓球迷印象深刻。
2008年中華職棒於02月04日宣布球隊由曾經營超級籃球聯賽米迪亞精靈隊的賽亞科技接手，14日公布隊伍名稱為米迪亞暴龍隊，誠泰Cobras隊也自此正式走入歷史。
對於高苑老同學將引退，林英傑指出，周思齊在中職不管效力哪隊，都用100％的態度完成每場比賽，在國家隊也有很好的成績，身為高中同學感到很驕傲。