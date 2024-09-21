周思齊引退賽懶人包！完整活動資訊、亮點一次看　五月天賽後獻唱

中信兄弟將於今（21）日與明（22）日於台北大巨蛋舉行「The Last Together 周思齊引退賽」，日前正式官宣五月天將到場開唱，直接寫下中職史上首次大巨蛋完售紀錄。《NOWnews》特別為球迷整理懶人包，一文看懂周思齊引退賽的完整活動資訊，以及整理出周思齊引退活動亮點。
引退賽活動亮點搶先看
賽前活動：老隊友與二代象聯袂出場
周思齊引退賽的活動亮點之一，就是重溫他與老隊友以及二代象球星共同奮戰的歲月。9月21日將邀請周思齊誠泰Cobras時期的隊友，包含大胖「鄭景益」、雙毒牙打線「黃高俊」、「楊睿智」、三本柱「許竹見」以及快槍俠「張賢智」等重量級球員回到場上，與周思齊並肩作戰的畫面將喚起許多球迷的美好回憶。
9月22日則邀請兄弟時期戰友，包括創隊元老「吳俊達」、棒球先生「李居明」、假日飛刀手「陳義信」、二代象三連霸黃金內野手「王金勇」，以及和周思齊擁有深厚友誼的黃泰龍與朱偉銘，重現兄弟光輝時刻。
五月天賽後獻唱，致敬光榮職業生涯
9月21日賽後，搖滾天團五月天將登上舞台，獻唱經典歌曲「頑固」以及中職六隊主題曲組曲，這特別安排的音樂演出不僅是向周思齊致敬，更是給球迷一場充滿熱血與回憶的音樂饗宴。五月天的出現成為本次賽事最受矚目的亮點之一，吸引了大量球迷爭相購票，門票也因此迅速完售。
引退賽門票詳情 21日大巨蛋門票全數售罄
周思齊引退賽自2024年8月14日起開放購票，最貴的門票為4717元（取數字諧音：思齊一齊），票價最便宜為500元。隨著五月天賽後獻唱消息的公開，21日開放的3萬8500張門票已全數售罄。
The Last Together 周思齊引退紀念T-shirt
9月21日（六）將贈送藏青款T-shirt「職棒起點 Since 2005」，9月22日（日）則贈送經典黃T-shirt「黃衫傳奇 The Legend」。每款T-shirt均限量發放，尺寸為M與2XL，送完為止。
周思齊引退光柵票根藏玄機
引退賽票根設計採用光柵效果，隨著不同角度的轉動，呈現周思齊職棒生涯的關鍵時刻，極具收藏價值。
9月21日票根呈現周思齊職棒生涯的誠泰Cobras與中信兄弟時期
9月22日票根以動態效果回顧周思齊每個職棒時期的光輝時刻
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賽前活動：老隊友與二代象聯袂出場
周思齊引退賽的活動亮點之一，就是重溫他與老隊友以及二代象球星共同奮戰的歲月。9月21日將邀請周思齊誠泰Cobras時期的隊友，包含大胖「鄭景益」、雙毒牙打線「黃高俊」、「楊睿智」、三本柱「許竹見」以及快槍俠「張賢智」等重量級球員回到場上，與周思齊並肩作戰的畫面將喚起許多球迷的美好回憶。
9月22日則邀請兄弟時期戰友，包括創隊元老「吳俊達」、棒球先生「李居明」、假日飛刀手「陳義信」、二代象三連霸黃金內野手「王金勇」，以及和周思齊擁有深厚友誼的黃泰龍與朱偉銘，重現兄弟光輝時刻。
五月天賽後獻唱，致敬光榮職業生涯
9月21日賽後，搖滾天團五月天將登上舞台，獻唱經典歌曲「頑固」以及中職六隊主題曲組曲，這特別安排的音樂演出不僅是向周思齊致敬，更是給球迷一場充滿熱血與回憶的音樂饗宴。五月天的出現成為本次賽事最受矚目的亮點之一，吸引了大量球迷爭相購票，門票也因此迅速完售。
引退賽門票詳情 21日大巨蛋門票全數售罄
周思齊引退賽自2024年8月14日起開放購票，最貴的門票為4717元（取數字諧音：思齊一齊），票價最便宜為500元。隨著五月天賽後獻唱消息的公開，21日開放的3萬8500張門票已全數售罄。
The Last Together 周思齊引退紀念T-shirt
9月21日（六）將贈送藏青款T-shirt「職棒起點 Since 2005」，9月22日（日）則贈送經典黃T-shirt「黃衫傳奇 The Legend」。每款T-shirt均限量發放，尺寸為M與2XL，送完為止。
周思齊引退光柵票根藏玄機
引退賽票根設計採用光柵效果，隨著不同角度的轉動，呈現周思齊職棒生涯的關鍵時刻，極具收藏價值。
9月21日票根呈現周思齊職棒生涯的誠泰Cobras與中信兄弟時期
9月22日票根以動態效果回顧周思齊每個職棒時期的光輝時刻