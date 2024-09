周思齊引退賽懶人包！完整活動資訊、亮點一次看　五月天賽後獻唱

我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟將於今(21)日與明(22)日於台北大巨蛋舉行「The Last Together 周思齊引退賽」,日前正式官宣五月天將到場開唱,直接寫下中職史上首次大巨蛋完售紀錄。《NOWnews》特別為球迷整理懶人包,一文看懂周思齊引退賽的完整活動資訊,以及整理出周思齊引退活動亮點。周思齊引退賽的活動亮點之一,就是重溫他與老隊友以及二代象球星共同奮戰的歲月。9月21日將邀請周思齊誠泰Cobras時期的隊友,包含大胖「鄭景益」、雙毒牙打線「黃高俊」、「楊睿智」、三本柱「許竹見」以及快槍俠「張賢智」等重量級球員回到場上,與周思齊並肩作戰的畫面將喚起許多球迷的美好回憶。9月22日則邀請兄弟時期戰友,包括創隊元老「吳俊達」、棒球先生「李居明」、假日飛刀手「陳義信」、二代象三連霸黃金內野手「王金勇」,以及和周思齊擁有深厚友誼的黃泰龍與朱偉銘,重現兄弟光輝時刻。9月21日賽後,搖滾天團五月天將登上舞台,獻唱經典歌曲「頑固」以及中職六隊主題曲組曲,這特別安排的音樂演出不僅是向周思齊致敬,更是給球迷一場充滿熱血與回憶的音樂饗宴。五月天的出現成為本次賽事最受矚目的亮點之一,吸引了大量球迷爭相購票,門票也因此迅速完售。周思齊引退賽自2024年8月14日起開放購票,最貴的門票為4717元(取數字諧音:思齊一齊),票價最便宜為500元。隨著五月天賽後獻唱消息的公開,21日開放的3萬8500張門票已全數售罄。9月21日(六)將贈送藏青款T-shirt「職棒起點 Since 2005」,9月22日(日)則贈送經典黃T-shirt「黃衫傳奇 The Legend」。每款T-shirt均限量發放,尺寸為M與2XL,送完為止。引退賽票根設計採用光柵效果,隨著不同角度的轉動,呈現周思齊職棒生涯的關鍵時刻,極具收藏價值。9月21日票根呈現周思齊職棒生涯的誠泰Cobras與中信兄弟時期9月22日票根以動態效果回顧周思齊每個職棒時期的光輝時刻