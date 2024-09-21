周思齊引退／從高苑工商「三軍」打到中華隊！陳子豪佩服學長鬥志

周思齊從三軍打到中華隊的故事！中職中信兄弟周思齊今（21）日正式引退，日前趁著球隊沒有比賽的空檔，特地到高苑工商拜會余政憲董事長，除了感謝過去余政憲對棒球隊的照顧外，同時也特地捐贈30萬元球棒給高苑工商學弟。周思齊回憶當時高苑工商棒球隊裡高手不少曹錦輝、林英傑等都在，自己只能在「三軍」，也就是C組，但他半夜苦練，終於升上一軍，之後更在1999世界青棒賽中，進入中華隊拿下亞軍，很不可思議，讓學弟陳子豪也嘖嘖稱奇。
周思齊回憶往事 陳子豪當證人
42歲的周思齊透露自己當時只是一流球隊的三流角色，當時高苑工商棒球隊選手人數眾多，根據實力分成了A、B、C三組，周思齊在高苑的前兩年只能待在C組，身為C組的選手不僅要自己整理球場，還要幫A組的選手整理場地。不服輸的周思齊，不斷的利用空檔訓練自己，終於在高三時如願的進入了A組。
當時高苑工商有：曹錦輝、林英傑、許志華、鄭志雄（鄭達鴻）、賴新城（後因車禍過世）、林津平、周思齊、王勇熙、朱宏鵬入選1999IBA世界青棒賽，就可看出實力十分堅強。
周思齊前後還有陳鏞基、林正豐、吳保賢等球員在內，周思齊根本要上場，比登天還難，學弟陳子豪說：「在高苑真的不誇張，就跟棒球大聯盟的海堂高中一樣，有『夢之隊』，學長就像是茂野吾郎一樣，去挑戰這些好手。」
周思齊在進入代訓階段，順利被誠泰Cobras留下，並且走過黑暗的「假球時期」，現在可以堅持到20年退休，也是完美的句點，陳子豪認為，「學長一路走來不容易，就真的很感謝他照顧學弟，希望他之後的退休生活可以很開心。」
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42歲的周思齊透露自己當時只是一流球隊的三流角色，當時高苑工商棒球隊選手人數眾多，根據實力分成了A、B、C三組，周思齊在高苑的前兩年只能待在C組，身為C組的選手不僅要自己整理球場，還要幫A組的選手整理場地。不服輸的周思齊，不斷的利用空檔訓練自己，終於在高三時如願的進入了A組。
當時高苑工商有：曹錦輝、林英傑、許志華、鄭志雄（鄭達鴻）、賴新城（後因車禍過世）、林津平、周思齊、王勇熙、朱宏鵬入選1999IBA世界青棒賽，就可看出實力十分堅強。
周思齊前後還有陳鏞基、林正豐、吳保賢等球員在內，周思齊根本要上場，比登天還難，學弟陳子豪說：「在高苑真的不誇張，就跟棒球大聯盟的海堂高中一樣，有『夢之隊』，學長就像是茂野吾郎一樣，去挑戰這些好手。」
周思齊在進入代訓階段，順利被誠泰Cobras留下，並且走過黑暗的「假球時期」，現在可以堅持到20年退休，也是完美的句點，陳子豪認為，「學長一路走來不容易，就真的很感謝他照顧學弟，希望他之後的退休生活可以很開心。」