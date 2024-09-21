周思齊引退／黑道用槍恐嚇仍不放水！唯一堅持捍衛清白的「周董」

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▲周思齊（右一）曾在光復國小就讀。（圖／吳政紘攝）

▲中信兄弟42歲老江周思齊在16日對陣統一獅，達成生涯百盜里程碑。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟周思齊，在中職明星賽的6局下，身穿深色的誠泰Cobras的85號球衣，久違上場守備，鎮守左外野。（圖／林柏年攝）

周思齊今（21）日將在台北大巨蛋引退，被譽為是「中職劉德華」、「周董」、「甩恩齋」的那個男人，也將結束完整的棒球生涯，迎向下一個階段，42歲周思齊出生在花蓮光復鄉，是十分淳樸的小鎮，從光復車站到最熱鬧的地方，還有「國手街」，不少過去光復、太巴塱等當過國手的老球員，都是從這裡出來，周思齊也是一樣。不過周思齊國小就讀光復國小、國中就讀光復國中，直到高中就讀高苑工商，他都不是最有天份的選手，周思齊沒有這樣的棒球天份可以直接挑戰海外，他選擇就讀輔仁大學，輔大棒球校友不少，中職在沒有二軍，加上球員有兵役問題下，當時的體委會（現體育署）也利用「代訓制度」，將國訓隊打散，讓各球團可挑選可用之兵，藉以觀察球員表現，並考慮是否留用，2003年代訓選秀會上，誠泰Cobras林恩宇被第一指名，第二指名為陳克帆，周思齊被第三指名挑中，第四指名為「大頭」黃仕豪（黃泰龍）。身為從花蓮來到台北打拚的孩子，周思齊在2005/08/13中職初登場，就對中信兄弟前身（兄弟象）的下勾投手吳俊億敲出二壘方向的幸運安打，周思齊也順利開啟職棒人生。但是職棒簽賭，黑道脅迫的事件一直在中職時有所聞，2007年誠泰原本要賣給九禾集團，但轉賣事件未成功，最後2008年中華職棒大聯盟宣佈誠泰正式轉賣給賽亞科技，米迪亞冠名。但這也開啟了球員的惡夢。2008年誠泰轉賣米迪亞暴龍隊，當時就爆發「黑米事件」，周思齊等少數是唯一沒有涉案的球員。周思齊在回母校輔大演講中表示：「當時就是一邊是錢，一邊是槍，錢是厚到我從來沒看過，可能都會被受到誘惑那樣多，我第一次看到錢是用堆的。」周思齊回憶道，當時真的已經萬念俱灰，還想說要去就業輔導中心詢問，找下一份工作，加上家境不寬裕，的確一度想放棄棒球。周思齊回憶過去假球賽事，「當時我們打98場，有大概70%的比賽都有問題，明明就可以接到的，就會覺得差很多。」周思齊意識到這些問題一再影響他的棒球人生，也十分感嘆。而他也曾在中職19年頒獎典禮真情流露，當時痛哭，選擇「堅持自己」，也終於被媒體、球迷肯定。周思齊的上場時間越來越多，並且在2010年幫助兄弟象「從心開始」，若沒有勇氣面對這些假球、金錢、威逼利誘的堅持，周思齊不會是現在的周思齊，也不會讓人在宣布引退後，還讓人十分感傷。