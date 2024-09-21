周思齊引退／從牛仔好忙唱到「天下無敵」！4個時期的周董一次看

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▲周思齊引退賽細節，在賽前的一、三壘側應援舞台，將會邀請過往兄弟、誠泰的球員到場，分享當年的職棒故事，以及他們與周思齊選手在場上一起用汗水和淚水全力奮戰的熱血時刻。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟球星周思齊引退活動，9/21(六)-9/22(日)臺北大巨蛋盛大舉辦，「華人第一天團」五月天預計將於 9 月 21 日(六)賽後演唱

▲中信兄弟老將周思齊將於9月21日、22日在大巨蛋舉辦引退儀式，前誠泰Cobras戰友小島克萊柏特別錄製祝福影片，勾起球迷滿滿回憶。（圖／記者林柏年攝）

周思齊真的要引退了！中信兄弟42歲的傳奇球星周思齊，在今年完成「千安百轟百盜」外，周思齊從輔大畢業後，就投入國訓隊，由於當時推動「代訓制度」，周思齊也跟林智勝、曾豪駒（曾恆彰）等人同期入選職棒，等同於二軍，而他在表現穩定狀況下，2005年8月13日獲得打擊機會，生涯初登板就敲出安打，並且在2006年對戰兄弟象投手王勁力時，8局下代打開轟，地點是在新竹市立棒球場，是他生涯首轟。周思齊在回憶自己的棒球生涯中，提到自己「最黑暗」的時光，就是在米迪亞暴龍時期，打太好「被冰」，很多比賽，球隊明顯「不想贏」，加上周思齊也被用槍威脅過，他說，自己遇到5次假球案，但是自己還是告訴自己要堅持下去，黑道無所不用其極，色誘、利誘等，他沒有妥協，甚至寧願「退休」，展現出他的毅力。米迪亞暴龍時期，周思齊因為練習都還是正常下場，但被告知要「可能放水」的訊息，周思齊無法接受，看到隊友露出詭異笑容，周思齊一度想要放棄棒球。周思齊說，「棒球就是我的世界」，「兄弟象就是我的世界」，他從小在花蓮長大，看著陳義信、王光輝等球星在兄弟隊表現優異，自己也想跟他們一樣。周思齊來到兄弟象，可以跟「偶像」同隊，甚至一起打球，他也以王光輝為目標，持續苦練，在2009年經典賽前，周思齊曾因揮棒造成鉤狀骨斷裂，但他只花了2個月就回歸，並在隔年幫助兄弟象打下自2003年以來的總冠軍，周思齊的表現，加上他在頒獎典禮提到自己遇到假球案的無奈，讓不少球迷瞬間被「圈粉」，百萬象迷加持下，周思齊成為繼「恰恰」彭政閔後，最受歡迎的人氣球星。周思齊在王威晨逐漸站穩先發後，他還是會帶領球隊在賽前「小圈圈」信心談話，並且在林威助帶領下，周思齊成為精神領袖，這三年兄弟就拿下2座總冠軍，周思齊擔任代打、指定打擊跟助理教練，都十分稱職。